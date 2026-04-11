  4. Обнародован результат расследования по драке Колесника с ТЦК
11 апреля 2026, 06:02
Обнародован результат расследования по драке Колесника с ТЦК

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Колесник

В феврале в украинском футболе произошел резонансный инцидент с участием бывшего игрока «Колоса-2» Даниила Колесника и военнослужащего ТЦК.

По данным СМИ, конфликт перерос в драку, после чего футболист оказался в центре скандала. Сам Колесник утверждал, что действовал якобы в защиту соседа во время попытки его мобилизации, а также заявлял, что военные первыми применили силу и угрожали оружием.

В ТЦК провели служебное расследование, которое не выявило нарушений со стороны их сотрудника. По словам представителя Бучанского ТЦК, военный выполнял служебные обязанности во время проверки документов, а мужчина, которого остановили, попытался убежать и упал. После этого на месте появился Колесник, который вел себя агрессивно.

Также отмечается, что у футболиста была кобура на поясе, однако было ли в ней оружие – не установлено.

Параллельно продолжается уголовное производство, а суд сначала назначил ему ночной домашний арест, который впоследствии заменили на личное обязательство.

Дмитрий Олийченко Источник: Суспільне | Новини
