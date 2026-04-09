Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
В Чемпионшипе близится к завершению основной чемпионат, а Ковентри под руководством Фрэнка Лэмпарда почти гарантировал себе чемпионство и выход в АПЛ.
Команда лидирует с 84 очками, тогда как три ближайших преследователя, Ипсвич, Миддлсбро и Миллуолл, набрали по 72 пункта.
Ковентри для гарантированного повышения в классе осталось набрать 4 очка.
Побороться за второе место и прямой выход в АПЛ еще может Халл, у которого 68 очков.
В опасной ситуации находится Лестер. Команда, с которой сняли очки за финансовые нарушения, идет в зоне вылета, но до спасительной 21-й позиции лишь один пункт.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|41
|25
|9
|7
|84 - 42
|11.04.26 14:30 Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти21.03.26 Суонси 0:3 Ковентри Сити14.03.26 Ковентри Сити 1:2 Саутгемптон11.03.26 Ковентри Сити 3:0 Престон Норт Энд
|84
|2
|Ипсвич Таун
|39
|20
|12
|7
|69 - 40
|11.04.26 14:30 Норвич - Ипсвич Таун06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл14.03.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Ипсвич Таун10.03.26 Сток Сити 3:3 Ипсвич Таун07.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Лестер
|72
|3
|Мидлсбро
|41
|20
|12
|9
|62 - 41
|11.04.26 17:00 Мидлсбро - Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро14.03.26 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити11.03.26 Мидлсбро 0:1 Чарльтон
|72
|4
|Миллуолл
|41
|21
|9
|11
|56 - 47
|10.04.26 22:00 Вест Бромвич - Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл14.03.26 Миллуолл 1:2 Блэкберн10.03.26 Миллуолл 1:0 Дерби Каунти
|72
|5
|Халл Сити
|41
|20
|8
|13
|63 - 58
|11.04.26 17:00 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей14.03.26 Вест Бромвич 3:0 Халл Сити10.03.26 Рексхэм 1:2 Халл Сити
|68
|6
|Саутгемптон
|40
|18
|12
|10
|68 - 49
|11.04.26 17:00 Саутгемптон - Дерби Каунти07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон21.03.26 Саутгемптон 2:0 Оксфорд Юнайтед18.03.26 Саутгемптон 1:0 Норвич14.03.26 Ковентри Сити 1:2 Саутгемптон11.03.26 Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
|66
|7
|Рексхэм
|41
|17
|13
|11
|63 - 58
|12.04.26 14:00 Бирмингем - Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм17.03.26 Уотфорд 3:1 Рексхэм13.03.26 Рексхэм 2:0 Суонси
|64
|8
|Дерби Каунти
|41
|18
|9
|14
|60 - 51
|11.04.26 17:00 Саутгемптон - Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем16.03.26 Портсмут 0:1 Дерби Каунти10.03.26 Миллуолл 1:0 Дерби Каунти
|63
|9
|Норвич
|41
|17
|7
|17
|55 - 48
|11.04.26 14:30 Норвич - Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич18.03.26 Саутгемптон 1:0 Норвич14.03.26 Норвич 2:0 Престон Норт Энд
|58
|10
|Уотфорд
|41
|14
|15
|12
|52 - 49
|11.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд21.03.26 Уотфорд 0:0 Лестер17.03.26 Уотфорд 3:1 Рексхэм14.03.26 Сток Сити 3:1 Уотфорд
|57
|11
|Бристоль Сити
|41
|16
|9
|16
|52 - 51
|11.04.26 14:30 КПР - Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Бристоль Сити 0:1 Вест Бромвич14.03.26 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити10.03.26 Лестер 2:0 Бристоль Сити
|57
|12
|КПР
|41
|16
|9
|16
|58 - 63
|11.04.26 14:30 КПР - Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд21.03.26 КПР 6:1 Портсмут14.03.26 Лестер 1:3 КПР11.03.26 Бирмингем 1:0 КПР
|57
|13
|Сток Сити
|41
|15
|9
|17
|48 - 45
|11.04.26 17:00 Сток Сити - Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити14.03.26 Сток Сити 3:1 Уотфорд10.03.26 Сток Сити 3:3 Ипсвич Таун
|54
|14
|Престон Норт Энд
|41
|13
|15
|13
|48 - 52
|11.04.26 17:00 Чарльтон - Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити14.03.26 Норвич 2:0 Престон Норт Энд11.03.26 Ковентри Сити 3:0 Престон Норт Энд
|54
|15
|Суонси
|41
|15
|9
|17
|49 - 54
|11.04.26 17:00 Лестер - Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Суонси 0:3 Ковентри Сити13.03.26 Рексхэм 2:0 Суонси10.03.26 Портсмут 1:2 Суонси
|54
|16
|Бирмингем
|41
|14
|11
|16
|49 - 52
|12.04.26 14:00 Бирмингем - Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем14.03.26 Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед11.03.26 Бирмингем 1:0 КПР
|53
|17
|Шеффилд Юнайтед
|41
|15
|6
|20
|57 - 58
|11.04.26 17:00 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм14.03.26 Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед11.03.26 Норвич 2:1 Шеффилд Юнайтед
|51
|18
|Чарльтон
|41
|12
|13
|16
|38 - 49
|11.04.26 17:00 Чарльтон - Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич14.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Чарльтон11.03.26 Мидлсбро 0:1 Чарльтон
|49
|19
|Блэкберн
|41
|12
|11
|18
|37 - 49
|11.04.26 17:00 Сток Сити - Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро14.03.26 Миллуолл 1:2 Блэкберн11.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:0 Блэкберн
|47
|20
|Вест Бромвич
|41
|11
|12
|18
|42 - 56
|10.04.26 22:00 Вест Бромвич - Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм21.03.26 Бристоль Сити 0:1 Вест Бромвич14.03.26 Вест Бромвич 3:0 Халл Сити11.03.26 Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
|45
|21
|Портсмут
|40
|10
|12
|18
|40 - 57
|11.04.26 17:00 Мидлсбро - Портсмут06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут21.03.26 КПР 6:1 Портсмут16.03.26 Портсмут 0:1 Дерби Каунти10.03.26 Портсмут 1:2 Суонси
|42
|22
|Лестер
|41
|11
|14
|16
|54 - 63
|11.04.26 17:00 Лестер - Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд21.03.26 Уотфорд 0:0 Лестер14.03.26 Лестер 1:3 КПР10.03.26 Лестер 2:0 Бристоль Сити
|41
|23
|Оксфорд Юнайтед
|41
|9
|14
|18
|39 - 54
|11.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити21.03.26 Саутгемптон 2:0 Оксфорд Юнайтед14.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Чарльтон11.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:0 Блэкберн
|41
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|41
|1
|10
|30
|25 - 82
|11.04.26 14:30 Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей14.03.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Ипсвич Таун10.03.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Уотфорд
|-5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
