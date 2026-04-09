Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
Англия
09 апреля 2026, 17:40 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:05
521
0

Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера

Лэмпард готов вернуться в АПЛ

09 апреля 2026, 17:40 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:05
521
0
Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

В Чемпионшипе близится к завершению основной чемпионат, а Ковентри под руководством Фрэнка Лэмпарда почти гарантировал себе чемпионство и выход в АПЛ.

Команда лидирует с 84 очками, тогда как три ближайших преследователя, Ипсвич, Миддлсбро и Миллуолл, набрали по 72 пункта.

Ковентри для гарантированного повышения в классе осталось набрать 4 очка.

Побороться за второе место и прямой выход в АПЛ еще может Халл, у которого 68 очков.

В опасной ситуации находится Лестер. Команда, с которой сняли очки за финансовые нарушения, идет в зоне вылета, но до спасительной 21-й позиции лишь один пункт.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 41 25 9 7 84 - 42 11.04.26 14:30 Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти21.03.26 Суонси 0:3 Ковентри Сити14.03.26 Ковентри Сити 1:2 Саутгемптон11.03.26 Ковентри Сити 3:0 Престон Норт Энд 84
2 Ипсвич Таун 39 20 12 7 69 - 40 11.04.26 14:30 Норвич - Ипсвич Таун06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл14.03.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Ипсвич Таун10.03.26 Сток Сити 3:3 Ипсвич Таун07.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Лестер 72
3 Мидлсбро 41 20 12 9 62 - 41 11.04.26 17:00 Мидлсбро - Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро14.03.26 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити11.03.26 Мидлсбро 0:1 Чарльтон 72
4 Миллуолл 41 21 9 11 56 - 47 10.04.26 22:00 Вест Бромвич - Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл14.03.26 Миллуолл 1:2 Блэкберн10.03.26 Миллуолл 1:0 Дерби Каунти 72
5 Халл Сити 41 20 8 13 63 - 58 11.04.26 17:00 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей14.03.26 Вест Бромвич 3:0 Халл Сити10.03.26 Рексхэм 1:2 Халл Сити 68
6 Саутгемптон 40 18 12 10 68 - 49 11.04.26 17:00 Саутгемптон - Дерби Каунти07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон21.03.26 Саутгемптон 2:0 Оксфорд Юнайтед18.03.26 Саутгемптон 1:0 Норвич14.03.26 Ковентри Сити 1:2 Саутгемптон11.03.26 Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон 66
7 Рексхэм 41 17 13 11 63 - 58 12.04.26 14:00 Бирмингем - Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм17.03.26 Уотфорд 3:1 Рексхэм13.03.26 Рексхэм 2:0 Суонси 64
8 Дерби Каунти 41 18 9 14 60 - 51 11.04.26 17:00 Саутгемптон - Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем16.03.26 Портсмут 0:1 Дерби Каунти10.03.26 Миллуолл 1:0 Дерби Каунти 63
9 Норвич 41 17 7 17 55 - 48 11.04.26 14:30 Норвич - Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич18.03.26 Саутгемптон 1:0 Норвич14.03.26 Норвич 2:0 Престон Норт Энд 58
10 Уотфорд 41 14 15 12 52 - 49 11.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд21.03.26 Уотфорд 0:0 Лестер17.03.26 Уотфорд 3:1 Рексхэм14.03.26 Сток Сити 3:1 Уотфорд 57
11 Бристоль Сити 41 16 9 16 52 - 51 11.04.26 14:30 КПР - Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Бристоль Сити 0:1 Вест Бромвич14.03.26 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити10.03.26 Лестер 2:0 Бристоль Сити 57
12 КПР 41 16 9 16 58 - 63 11.04.26 14:30 КПР - Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд21.03.26 КПР 6:1 Портсмут14.03.26 Лестер 1:3 КПР11.03.26 Бирмингем 1:0 КПР 57
13 Сток Сити 41 15 9 17 48 - 45 11.04.26 17:00 Сток Сити - Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити14.03.26 Сток Сити 3:1 Уотфорд10.03.26 Сток Сити 3:3 Ипсвич Таун 54
14 Престон Норт Энд 41 13 15 13 48 - 52 11.04.26 17:00 Чарльтон - Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити14.03.26 Норвич 2:0 Престон Норт Энд11.03.26 Ковентри Сити 3:0 Престон Норт Энд 54
15 Суонси 41 15 9 17 49 - 54 11.04.26 17:00 Лестер - Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Суонси 0:3 Ковентри Сити13.03.26 Рексхэм 2:0 Суонси10.03.26 Портсмут 1:2 Суонси 54
16 Бирмингем 41 14 11 16 49 - 52 12.04.26 14:00 Бирмингем - Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем14.03.26 Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед11.03.26 Бирмингем 1:0 КПР 53
17 Шеффилд Юнайтед 41 15 6 20 57 - 58 11.04.26 17:00 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм14.03.26 Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед11.03.26 Норвич 2:1 Шеффилд Юнайтед 51
18 Чарльтон 41 12 13 16 38 - 49 11.04.26 17:00 Чарльтон - Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич14.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Чарльтон11.03.26 Мидлсбро 0:1 Чарльтон 49
19 Блэкберн 41 12 11 18 37 - 49 11.04.26 17:00 Сток Сити - Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро14.03.26 Миллуолл 1:2 Блэкберн11.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:0 Блэкберн 47
20 Вест Бромвич 41 11 12 18 42 - 56 10.04.26 22:00 Вест Бромвич - Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм21.03.26 Бристоль Сити 0:1 Вест Бромвич14.03.26 Вест Бромвич 3:0 Халл Сити11.03.26 Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон 45
21 Портсмут 40 10 12 18 40 - 57 11.04.26 17:00 Мидлсбро - Портсмут06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут21.03.26 КПР 6:1 Портсмут16.03.26 Портсмут 0:1 Дерби Каунти10.03.26 Портсмут 1:2 Суонси 42
22 Лестер 41 11 14 16 54 - 63 11.04.26 17:00 Лестер - Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд21.03.26 Уотфорд 0:0 Лестер14.03.26 Лестер 1:3 КПР10.03.26 Лестер 2:0 Бристоль Сити 41
23 Оксфорд Юнайтед 41 9 14 18 39 - 54 11.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити21.03.26 Саутгемптон 2:0 Оксфорд Юнайтед14.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Чарльтон11.03.26 Оксфорд Юнайтед 1:0 Блэкберн 41
24 Шеффилд Уэнсдей 41 1 10 30 25 - 82 11.04.26 14:30 Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей14.03.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Ипсвич Таун10.03.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Уотфорд -5
Полная таблица

Чемпионшип Ковентри Мидлсбро Миллуолл Ипсвич чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 5
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем