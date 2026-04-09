  4. Брага – Бетис – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
09 апреля 2026, 11:57 | Обновлено 09 апреля 2026, 11:58
Брага – Бетис – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля состоялся первый матч между клубами «Брага» (Португалия) и «Бетис» (Испания) в 1/4 финала Лиги Европы.

Команды встретились в городе Брага на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Брага».

Хозяева уже на 5-й минуте шокировали соперника и открыли счет в матче.

Испанская команда долго искала возможность возобновить паритет, но удалось это сделать лишь на 60-й минуте.

Обменявшись голами, команды расписали боевую ничью в первом матче – 1:1.

Лига Европы. Четвертьфинал. 8 апреля

Первый матч

«Брага» – «Бетис» – 1:1

Голы: Гриллич, 5 – Кучо Эрнандес, 60

Видео голов и обзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Кучо Эрнандес (Бетис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Гриллитш (Брага), асcист Диегу Родригеш.
По теме:
Оторвались от Динамо. Шахтер U-19 уверенно одолел сверстников из Карпат
Украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков в 12-й раз
НБА. Важная победа Орландо, разгромы от Детройта и Оклахомы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»
Футбол | 09 апреля 2026, 11:03 0
Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»
Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»

Коуч «Буковины» рассказал о победе над «Левым Берегом»

Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Футбол | 08 апреля 2026, 20:24 4
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии

В Мадриде недовольны действиями некоторых футболистов

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Футбол | 08.04.2026, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 09.04.2026, 11:18
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 33
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 47
Футбол
