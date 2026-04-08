8 апреля на Мунисипал де Брага пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Брага встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брага

Команда периодически смещает одного из тройки исторических грандов португальского футбола, и тогда даже пробивается в Лигу чемпионов. Но ее уже привычная нише - это местная четвертая позиция. Именно на ней и закончили прошлый розыгрыш Примейры. Сейчас долгое время пытался с нее сместить неожиданно упорно конкурирующий Фамаликан. Но в итоге от него оторвались - сейчас есть зазор в три очка при игре в запасе.

Кроме того, подопечные Висенса выступают снова в Лиге Европы, привычном для себя турнире. Они начинали еще летом, с квалификации, причем с первым же соперником, Левски, забили только в экстра-тайме. Но в итоге было пять побед и семнадцать очков в основном раунде, а в плей-офф достойно ответили на удар в виде 0:2 в Будапеште, разгромив 4:0 Ференцварош дома.

Бетис

Клуб стабильно хорош при нынешнем тренере, Пеллегрини. Прошлый сезон закончился только финалом Лиги конференций, правда, проигранном, причем крупно, Челси. Параллельно в Примере подопечные Мануэля поднялись на шестое место. Сейчас они там производят довольно противоречивое впечатление: с одной стороны, держатся пятыми, то есть на позиции, что позволит, скорее всего, осенью стартовать в Лиге чемпионов. С другой, 0:0 с Эспаньолом в субботу стали уже шестым поединком там, в котором не получается выиграть.

Лучше смотрелись испанцы в Лиге Европы. Основной раунд они провели вполне на уровне своего соперника: пять побед и семнадцать очков, с единственным поражением от ПАОК в гостях уже в январе. Но в 1/8 финала прибавили и 0:1 против Панатинаикоса. Благо, что дома подопечными Бенитеса потом забили четыре безответных мяча.

Статистика личных встреч

До этого была только пара товарищеских поединков, в которых фиксировали ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но португальцы играют дома - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,89).