Остается два до клубного антирекорда XXI века. Все поражения Ливерпуля

Ливерпуль потерпел свое 17-е поражение в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором парижане были сильнее со счетом 2:0.

Лишь трижды в XXI веке «красные» проигрывали большее количество раз: в сезонах 2004/05(19), 2009/10(19) и 2014/15(18).

Сезоны Ливерпуля с наибольшим количеством поражений во всех турнирах в ХХІ веке

19 – 2004/05

19 – 2009/10

18 – 2014/15

17 – 2010/11

17 – 2025/26

16 – 2002/03

16 – 2006/07

15 – 2011/12

14 – 2012/13

14 – 2015/16

14 – 2022/23

14 – 2020/21

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (17)

Лига чемпионов, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0

Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0

АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1

Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2

АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4

АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3

АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

Суперкубок Англии, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)