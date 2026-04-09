Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остается два до клубного антирекорда XXI века. Все поражения Ливерпуля
Англия
09 апреля 2026, 10:24 | Обновлено 09 апреля 2026, 10:25
71
1

Остается два до клубного антирекорда XXI века. Все поражения Ливерпуля

Лишь в трех сезонах этого столетия «красные» проигрывали большее количество раз

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль потерпел свое 17-е поражение в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором парижане были сильнее со счетом 2:0.

Лишь трижды в XXI веке «красные» проигрывали большее количество раз: в сезонах 2004/05(19), 2009/10(19) и 2014/15(18).

Сезоны Ливерпуля с наибольшим количеством поражений во всех турнирах в ХХІ веке

  • 19 – 2004/05
  • 19 – 2009/10
  • 18 – 2014/15
  • 17 – 2010/11
  • 17 – 2025/26
  • 16 – 2002/03
  • 16 – 2006/07
  • 15 – 2011/12
  • 14 – 2012/13
  • 14 – 2015/16
  • 14 – 2022/23
  • 14 – 2020/21

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (17)

  • Лига чемпионов, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0
  • Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
  • АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
  • АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4
  • АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
  • АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
  • Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • Суперкубок Англии, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)
статистика Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
напевно що перевершить "рекорд" цього сезону, 
хоча, якщо зможе витянути нічию в ЛЧ і надалі грати лише в АПЛ то за 7 матчів можуть і тричі не програти (з усіхх решти турнірів клуб "успішно" вилетів) 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем