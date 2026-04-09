14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ

Испанская Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 14 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (0:2).

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (14)