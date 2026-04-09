  14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ
09 апреля 2026, 00:11
14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ

В 14 поединках подряд в турнире каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности

09 апреля 2026, 00:11 |
344
1 Comments
14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 14 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (0:2).

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (14)

  • Барселона – Атлетико – 0:2
  • Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
  • Барселона – Копенгаген – 4:1
  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Сергей Турчак
Сергей Турчак
стали дырявыми с годами как одни херои с Днепра
