14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ
В 14 поединках подряд в турнире каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности
Испанская Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 14 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
В этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (0:2).
В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (14)
- Барселона – Атлетико – 0:2
- Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
- Барселона – Копенгаген – 4:1
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
