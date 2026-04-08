Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
08 апреля 2026, 22:07 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:11
ФОТО. Как выглядит арена в Гливице, на которой Украина сыграет с Польшей

PreZero Arena Gliwice примет противостояние Квалификации КБДК 10 и 11 апреля

Sport.ua. PreZero Arena Gliwice

10–11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Игры пройдут на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Арена вмещает в себя 13 752 зрителя (сидячие места). В 2022 году на этом стадионе проходили матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин и женщин.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!

Сборные Украины и Польши в пятницу и субботу определят участника финальной части КБДК-2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) в сентбре.

Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Александра Олейникова
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок
  • Капитан – Илья Марченко

Состав сборной Польши:

  • Магда Линетт
  • Майя Хвалиньска
  • Линда Климовичова
  • Катажина Кава
  • Капитан – Давид Цельт

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

