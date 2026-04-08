ФОТО. Как выглядит арена в Гливице, на которой Украина сыграет с Польшей

10–11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Игры пройдут на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Арена вмещает в себя 13 752 зрителя (сидячие места). В 2022 году на этом стадионе проходили матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин и женщин.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!

Сборные Украины и Польши в пятницу и субботу определят участника финальной части КБДК-2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) в сентбре.

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Александра Олейникова

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан – Илья Марченко

Состав сборной Польши:

Магда Линетт

Майя Хвалиньска

Линда Климовичова

Катажина Кава

Капитан – Давид Цельт

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.