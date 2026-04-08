ФОТО. Как выглядит арена в Гливице, на которой Украина сыграет с Польшей
PreZero Arena Gliwice примет противостояние Квалификации КБДК 10 и 11 апреля
10–11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
Игры пройдут на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.
Арена вмещает в себя 13 752 зрителя (сидячие места). В 2022 году на этом стадионе проходили матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин и женщин.
Сборные Украины и Польши в пятницу и субботу определят участника финальной части КБДК-2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) в сентбре.
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Александра Олейникова
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
- Капитан – Илья Марченко
Состав сборной Польши:
- Магда Линетт
- Майя Хвалиньска
- Линда Климовичова
- Катажина Кава
- Капитан – Давид Цельт
