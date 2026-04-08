Сборная Украины: «Польша – сильная команда, но мы приехали побеждать»

Сборная Украины провела пресс-конференцию перед предстоящем матчем против Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Гливице 10-11 апреля.

Расскажите об ожиданиях от матча против Польши.

Илья Марченко:

«Очевидно, что ожидания очень высокие. Мы приехали сюда побеждать и это наша главная цель. Но мы знаем, что Польша – очень сильная команда, даже несмотря на то, что сейчас они выступают без Иги Свентек. Это все равно очень мощный соперник, и мы хорошо готовимся и полностью сосредоточены на этом матче».

Элина Свитолина:

«Во-первых, у меня невысокие ожидания от команды (смеется). Но в то же время у меня отличные воспоминания отсюда. Конечно, в прошлом сезоне мы хорошо стартовали, выиграли группу и вышли в финал. Очень приятно вернуться сюда, в Польшу, не только для команды, но и для Украины, ведь это максимально близко к тому, где мы можем провести свой матч. Мы очень ждем поддержку болельщиков и атмосферу, которая будет в пятницу и субботу».

Марта Костюк:

«Наверное, мои ожидания ниже, чем у Ильи, начнем с этого (смеется). Здесь замечательная арена. Она немного отличается от той, где мы играли в Радоме – эта немного больше. Я провела здесь только одну тренировку, но ощущения очень хорошие. Я рада вернуться в команду. У нас всегда хорошие матчи и отличная атмосфера. В прошлом году здесь были прекрасные поединки, поэтому я рада снова быть здесь. И, как сказала Элина, мы максимально близко к Украине, поэтому больше украинцев смогут прийти и поддержать нас. Для меня это самое важное».

Является ли отсутствие Иги Свентек значительным преимуществом?

Элина Свитолина:

«Я бы так не сказала. Конечно, Ига много дает команде, но нужно отдать должное и другим игрокам сборной Польши. Это сильные теннисистки. В прошлый раз, когда мы здесь играли, матч был очень равный. Мы должны готовиться к серьезной борьбе. Каждая будет биться до конца. К тому же, играть дома – это также определенное дополнительное давление для польской команды. Мы сосредотачиваемся на каждом матче отдельно».

Расскажите о впечатлениях от первых тренировок и о покрытии.

Марта Костюк:

«Я думаю, что он достаточно быстрый, больше похож на хард, посыпанный грунтом немножко (смеется). Но мне в принципе комфортно, но я не знаю, как другим, я думаю, что все будет хорошо, но сейчас это нормально».

Элина Свитолина:

«Он достаточно быстрый, но это, мне кажется, то, что подходит нам. Посмотрим (смеется). Все хорошо, арена хорошая. Когда двигаешься, он немножко липкий, но дальше, думаю, что уже в пятницу будет все хорошо. Когда уже играешь, когда находишься в таком матчевом настроении, уже как-то и не обращаешь внимания».

Расскажите о роли Сергея Стаховського, который находится вместе с командой в Польше.

Илья Марченко:

«Сергей присоединился к нам только на этой неделе. Но он и раньше был причастен к команде в КБДК. Я с ним на связи всегда. Мы звонили ему и из Китая и из Польши в прошлом году. Да, конечно, он имеет очень богатый опыт тенниса и, конечно, он может помочь нам с планом на игру или знаниями как играет та или иная команда, тот или иной игрок. Конечно, я буду его слушать и потом уже на скамейке передавать эту информацию девушкам или перед матчами говорить с ними и рассказывать, что нам удалось увидеть у соперниц.

Да, мы работаем как команда, я общаюсь постоянно с Иваном Сергеевым, своим ассистентом, он часто путешествует по женскому туру, потому что его игрок – Анастасия Соболева, и он на каждом турнире с ней. Поэтому он видит очень много девушек, очень много игроков. Я тоже. Поэтому у нас очень слаженный коллектив и я, конечно, прислушиваюсь к каждому».

Поделитесь мыслями об изменении формата, когда пара теперь играет не решающий матч, а третий в матчевой встрече.

Илья Марченко:

«Конечно, планирование немножко меняется. Уже думаешь, ставить игроков из одиночки или нет, будет ли это хорошо. Когда это была решающая пара, то тогда ты уже был «all in». А здесь включается уже немного стратегического мышления. И меняется взгляд на эту пару. А вообще на эту пару теперь немножечко меньше стресса, поэтому это тоже хорошо».

Есть ли какие-то командные ритуалы или привычкы, чтобы справляться со стрессом?

Илья Марченко:

«Да, во-первых, у нас высокие ожидания. Я немного давлю на девушек (смеется). Чтобы они оставались мотивированными и сосредоточенными. Немножко в стрессе (смеется). Мы стараемся все делать вместе, поддерживать друг друга, оставаться позитивными. Атмосфера в команде очень хорошая и это большая часть успеха. Именно девушки – это главное в нашей команде, конечно, а не я или кто-либо другой. Думаю, что мы за эти три года, что я был с командой, проделали хорошую работу».

Элина Свитолина:

«Я думаю, что это все командная работа. Важны не только игроки, но и люди, которые создают атмосферу. Приятно иметь команду, которая старается сделать все лучшее, чтобы подготовиться к матчам и поддерживает друг друга. В последние годы у нас замечательный командный дух. Самое важное – это единство в сложные моменты, когда мы рядом и поддерживаем друг друга. Приятно быть частью команды с таким духом».

Марта Костюк:

«Мне мало есть что добавить. Но скажу, что за годы вместе мы выработали свои привычки перед матчами, есть вещи, о которых мы не говорим, и о которых говорим, как мы коммуницируем на корте. У нас также очень профессиональная команда. С нами работают бывшие игроки, трое экс-теннисистов, Илья, Сергей на этой неделе и Иван, которые хорошо понимают наши ощущения. Это точно помогает. И в целом мы достаточно спокойная команда, мы не слишком напрягаемся, я думаю. Я была в составе разных команд и что хорошо сейчас, так это что мы действительно очень спокойны. Это действительно помогает».

Не мешает ли игра за сборную в условиях плотного календаря?

Марта Костюк:

«Я буду говорить за себя. Я всегда стараюсь ставить на первое место здоровье и самочувствие. Я люблю играть за страну и стараюсь делать это как можно чаще, но иногда это сложное решение. Например, в этот уик-энд есть матч в Австралии, и многие игроки не поехали туда по очевидным причинам. И я могу такое понять. Надо выбирать свои «битвы». Нам повезло, что мы играем в Польше. Это близко и на почве, что не нарушает мой график. Я рада быть здесь и выступать за сборную».

Элина Свитолина:

«Для меня игра за страну всегда в топе календаря. Ты хочешь подойти к этим матчам в как можно лучшей физический форме, чтобы это реализовать. Но календарь действительно очень плотный, и иногда нужно ставить в приоритет здоровье, в том числе ментальное. Это непросто для многих игроков, ведь все стремятся к рейтингу, заработку и так далее. Поэтому может быть сложно. По моему опыту, чем лучше ты выбираешь турниры, тем лучше играешь. Но это понимание пришло ко мне с годами и годами в туре».

Какие эмоции вы испытывали в прошлом году после того, как потерпели поражение от Сборной Италии в полуфинале КБДК?

Илья Марченко:

«В теннисе ты привыкаешь проигрывать каждую неделю (смеется). Довольно часто в течение года случаются результаты, которые тебя разочаровывают. Конечно, это был большой шанс, и мы были очень близко. Но мы гордились собой, потому что это был исторический результат для нашей команды, для Украины. Я гордился нашей командой, потому что я знал, что мы отдали все. Когда ты отдаешь все, немного легче принять поражение, потому что ты знаешь, что сделал все, что мог».

ФТУ. Пресс-конференция Сборной Украины