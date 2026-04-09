«Его позиция по поводу войны...» Гераскевич отреагировал на смерть Луческу
Легендарному тренеру было 80 лет
Известный украинский спортсмен Владислав Гераскевич отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу.
«Очень жаль, этот человек сделал очень много для украинского футбола. Отдельного уважения заслуживает его сильная и четкая позиция по поводу войны, которую развязала россия», – отметил Гераскевич.
Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.
За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.
