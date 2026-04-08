ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб был поражен информацией, которую он получил в Азербайджане, услышав о бюджетах клубов Премьер-лиги и суммах, выплаченных за трансферы.

«Если бы я не приехал сюда, я бы никогда не поверил, что в азербайджанском футболе столько денег. Я думал, что богаты только «Карабах» и «Нефтчи». Я приехал в Баку, внимательно изучил ситуацию в других командах и понял, что сделал неверный вывод. Я узнал об обилии богатых клубов в Азербайджане.

Честно говоря, в Украине у «Динамо» и «Шахтера» высокие финансовые возможности, в то время как другие клубы испытывают трудности. У них нет столько денег, сколько у клубов здесь, они не могут позволить себе платить большие зарплаты игрокам. К сожалению, азербайджанские клубы не так известны за границей».

Юрий Вернидуб в декабре возглавил «Нефтчи». После трех побед подряд его команда вышла на пятое место в чемпионате Азербайджана.