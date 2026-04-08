  4. Неутешительная статистика каталонцев. Как Барселона с Атлетико в ЛЧ играла
08 апреля 2026, 20:30
Неутешительная статистика каталонцев. Как Барселона с Атлетико в ЛЧ играла

Уже сегодня, 8 апреля, будет сыгран первый матч 1/4 финала ЛЧ между командами

08 апреля 2026, 20:30 | Обновлено 08 апреля 2026, 20:31
163
1 Comments
Неутешительная статистика каталонцев. Как Барселона с Атлетико в ЛЧ играла
Getty Images/Global Images Ukraine. Барса – Атлетико

Уже сегодня, 8 апреля в 22:00, будет сыгран первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». В преддверии принципиального противостояния статистика личных встреч в турнире говорит в пользу мадридского клуба.

Исторические факты противостояния:

  • Все предыдущие встречи этих команд в турнирах УЕФА также приходились на четвертьфиналы Лиги чемпионов. «Атлетико» выиграл обе дуэли – 2:1 по сумме двух встреч в сезоне 2013/14 (1:1 в гостях, 1:0 дома) и 3:2 в сезоне 2015/16 (1:2 в гостях, 2:0 дома).
  • Для «Барселоны» это 25-й матч против соотечественников в еврокубках (7 побед, 6 ничьих, 11 поражений), для «Атлетико» – 26-й (11 побед, 5 ничьих, 9 поражений).
  • «Барселона» прошла дальше лишь в четырех из 11 двухматчевых противостояний с испанскими командами и выиграла только три из последних 11 матчей против них (3 победы, 3 ничьи, 5 поражений).
  • Сине-гранатовые проиграли лишь два из 18 последних домашних матчей в еврокубках (13 побед, 3 ничьи) и выиграли четыре последних с общим счетом 19:0.
  • «Барселона» не смогла забить лишь в одном из последних 30 матчей Лиги чемпионов, но при этом не может отыграть «на ноль» на протяжении 13 встреч турнира.
  • Ламин Ямаль забил в каждом из последних трех матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов.
  • «Атлетико» выиграл пять и проиграл пять из 10 предыдущих двухматчевых дуэлей с испанцами (5 побед, 0 ничьих, 5 поражений). В последних семи матчах против земляков у «матрасников» лишь два поражения (4 победы, 1 ничья, 2 поражения).
  • «Атлетико» выиграл только один из семи последних гостевых матчей в еврокубках (1 победа, 2 ничьи, 4 поражения).
  • Ни один из последних 34 матчей «Атлетико» в еврокубках не закончился нулевой ничьей, средняя результативность – 3,94 гола за матч. В 12 матчах текущей Лиги чемпионов с участием мадридцев было забито 55 голов.
  • Хулиан Альварес забил 14 голов в последних 17 матчах Лиги чемпионов.

"Усі попередні поєдинки цих команд у турнірах УЄФА також припадали на чвертьфінали Ліги чемпіонів. «Атлетіко» виграв обидві дуелі ...у сезоні 2013/14 .. та .. у сезоні 2015/16"
И оба раза потом Атлетико слил Реалу ушастого в финале.
