Лига чемпионов08 апреля 2026, 20:30 | Обновлено 08 апреля 2026, 20:31
163
1
Неутешительная статистика каталонцев. Как Барселона с Атлетико в ЛЧ играла
Уже сегодня, 8 апреля, будет сыгран первый матч 1/4 финала ЛЧ между командами
Уже сегодня, 8 апреля в 22:00, будет сыгран первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». В преддверии принципиального противостояния статистика личных встреч в турнире говорит в пользу мадридского клуба.
Исторические факты противостояния:
- Все предыдущие встречи этих команд в турнирах УЕФА также приходились на четвертьфиналы Лиги чемпионов. «Атлетико» выиграл обе дуэли – 2:1 по сумме двух встреч в сезоне 2013/14 (1:1 в гостях, 1:0 дома) и 3:2 в сезоне 2015/16 (1:2 в гостях, 2:0 дома).
- Для «Барселоны» это 25-й матч против соотечественников в еврокубках (7 побед, 6 ничьих, 11 поражений), для «Атлетико» – 26-й (11 побед, 5 ничьих, 9 поражений).
- «Барселона» прошла дальше лишь в четырех из 11 двухматчевых противостояний с испанскими командами и выиграла только три из последних 11 матчей против них (3 победы, 3 ничьи, 5 поражений).
- Сине-гранатовые проиграли лишь два из 18 последних домашних матчей в еврокубках (13 побед, 3 ничьи) и выиграли четыре последних с общим счетом 19:0.
- «Барселона» не смогла забить лишь в одном из последних 30 матчей Лиги чемпионов, но при этом не может отыграть «на ноль» на протяжении 13 встреч турнира.
- Ламин Ямаль забил в каждом из последних трех матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов.
- «Атлетико» выиграл пять и проиграл пять из 10 предыдущих двухматчевых дуэлей с испанцами (5 побед, 0 ничьих, 5 поражений). В последних семи матчах против земляков у «матрасников» лишь два поражения (4 победы, 1 ничья, 2 поражения).
- «Атлетико» выиграл только один из семи последних гостевых матчей в еврокубках (1 победа, 2 ничьи, 4 поражения).
- Ни один из последних 34 матчей «Атлетико» в еврокубках не закончился нулевой ничьей, средняя результативность – 3,94 гола за матч. В 12 матчах текущей Лиги чемпионов с участием мадридцев было забито 55 голов.
- Хулиан Альварес забил 14 голов в последних 17 матчах Лиги чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Футбол
И оба раза потом Атлетико слил Реалу ушастого в финале.