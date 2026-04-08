Фанаты Баварии перехитрили всех: арендовали целый самолет на матч с Реалом
Во вторник состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Поддержка немецкой команды была впечатляющей, и среди многотысячной торсиды, поддерживающей гостевую команду было 180 хитрецов, которые сэкономили приличные деньги, а также весело провели время в дороге.
Вместо того, чтобы отдать порядка 900 евро за рейсовый перелет в Мадрид, большая группа болельщиков «Баварии» просто арендовала большой пассажирский лайнер. Каждый любитель футбола сэкономил половину стоимости билета, к тому же на борту можно было пить пиво и вовсю веселиться.
Футболисты «Баварии» не подвели своих болельщиков и победили со счетом 2:1. Ответный матч через неделю.
ФОТО. Самолет болельщиков
