Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фанаты Баварии перехитрили всех: арендовали целый самолет на матч с Реалом
08 апреля 2026, 19:16 |
Фанаты Баварии перехитрили всех: арендовали целый самолет на матч с Реалом

Болельщики «Баварии» дешево и с пивом слетали на футбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Во вторник состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Поддержка немецкой команды была впечатляющей, и среди многотысячной торсиды, поддерживающей гостевую команду было 180 хитрецов, которые сэкономили приличные деньги, а также весело провели время в дороге.

Вместо того, чтобы отдать порядка 900 евро за рейсовый перелет в Мадрид, большая группа болельщиков «Баварии» просто арендовала большой пассажирский лайнер. Каждый любитель футбола сэкономил половину стоимости билета, к тому же на борту можно было пить пиво и вовсю веселиться.

Футболисты «Баварии» не подвели своих болельщиков и победили со счетом 2:1. Ответный матч через неделю.

ФОТО. Самолет болельщиков

Руслан Полищук
Комментарии 2
🥤🍾🍻🍺
Наступного разу можуть спробувати орендувати ще й Сантьяго Бернабеу ;)
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Умер Мирча Луческу
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
