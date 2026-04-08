В Дании болельщики забросали поле бургерами. Что случилось?
«Копенгаген» пошел против фанатов
Футбольный клуб «Копенгаген» ориентировочно летом 2026 года планирует открыть ресторан McDonald's на территории своего домашнего стадиона «Паркен», между трибунами B и C. Это решение вызвало бойкот со стороны ультрас «Секция 12», которые опасаются потери места для сбора болельщиков и протестуют против приоритета прибыли над культурой болельщиков.
Фанаты назвали этот шаг «фастфуд важнее болельщиков» и устроили протесты, в том числе бросали на поле искусственные бургеры.
«Копенгаген» идет на втором месте в группе В чемпионата Дании (турнир на вылет).
🇩🇰 “FAST FOOD OVER FANS?”, København supporters protest last weekend after the club replaced the fan zone with a McDonald's outlet. 🍔— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 7, 2026
Quick profit over place where fans meet and create moments 😔 pic.twitter.com/2UdDIjp4gW
