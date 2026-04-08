В Дании болельщики забросали поле бургерами. Что случилось?

Футбольный клуб «Копенгаген» ориентировочно летом 2026 года планирует открыть ресторан McDonald's на территории своего домашнего стадиона «Паркен», между трибунами B и C. Это решение вызвало бойкот со стороны ультрас «Секция 12», которые опасаются потери места для сбора болельщиков и протестуют против приоритета прибыли над культурой болельщиков.

Фанаты назвали этот шаг «фастфуд важнее болельщиков» и устроили протесты, в том числе бросали на поле искусственные бургеры.

«Копенгаген» идет на втором месте в группе В чемпионата Дании (турнир на вылет).

