Мэр Черновцов высказался о ситуации с освещением на стадионе Буковины

Стоимость проекта превышает 30 миллионов гривен

Суспільне Чернівці. Стадион «Буковина»

В Черновцах планируют модернизировать освещение на стадионе «Буковина», профинансировав работы из городского бюджета. В настоящее время уже подготовили проект реконструкции, а ориентировочная стоимость превышает 30 миллионов гривен.

Об этом городской голова Роман Кличук сообщил 8 апреля во время пресс-конференции.

По словам мэра, между городской властью и президентом ФК «Буковина» Владимиром Дубинским существует предварительная договоренность: город берет на себя установку освещения, тогда как другие необходимые работы должно обеспечить руководство клуба.

«Мы договаривались, что город присоединится к нашему футбольному клубу, который представляет и город, и регион. И мы сделаем все возможное, чтобы они играли в Черновцах. Это будет зависеть от финансового состояния и инвестора, и города. Я думаю, что мы вместе найдем способ, чтобы было освещение», – рассказал Кличук.

Для реализации проекта планируют объявить тендер. Завершение работ предварительно запланировано на октябрь.

«Я думаю, что сумма на освещение составит где-то более 30 миллионов. Думаю, что свет будет сделан примерно к октябрю, однако если выйдем в Премьер-лигу, то, думаю, руководство турнира пойдет нам навстречу, чтобы проводить первые матчи без освещения», – добавил Кличук.

Обновление освещения является необходимым условием для получения стадионом лицензии на проведение матчей Украинской Премьер-лиги. Сейчас «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента на 15 очков, и является одним из главных претендентов на повышение в классе.

В то же время из-за отсутствия надлежащего освещения команда не сможет сыграть полуфинальный матч Кубка Украины на домашней арене, хотя именно Черновцы должны были принимать эту игру.

