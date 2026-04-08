«Пусть это будет понятно». В Испании Лунину досталось за гол Кейна

Испанский журналист Антонио Ромеро оценил гол, пропущенный украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным от форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Этот второй гол не забили бы, будь в воротах Куртуа. Я так думаю, но могу ошибаться. Я оправдываю Лунина, пусть это будет всем понятно, но я думаю, что Куртуа мог бы сделать большее в эпизоде ​​с голом Гарри Кейна», – сказал Ромеро в эфире Carrusel Deportivo.

«Бавария» победила «Реал» на выезде в первом четвертьфинальном матче со счетом 2:1. Вторая встреча между командами состоится через неделю – 15 апреля в Мюнхене.

Сообщалось, что Лунина обвинили в поражении от «Баварии».