«Пусть это будет понятно». В Испании Лунину досталось за гол Кейна
Антонио Ромеро считает, что Тибо Куртуа сыграл бы лучше
Испанский журналист Антонио Ромеро оценил гол, пропущенный украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным от форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Этот второй гол не забили бы, будь в воротах Куртуа. Я так думаю, но могу ошибаться. Я оправдываю Лунина, пусть это будет всем понятно, но я думаю, что Куртуа мог бы сделать большее в эпизоде с голом Гарри Кейна», – сказал Ромеро в эфире Carrusel Deportivo.
«Бавария» победила «Реал» на выезде в первом четвертьфинальном матче со счетом 2:1. Вторая встреча между командами состоится через неделю – 15 апреля в Мюнхене.
Сообщалось, что Лунина обвинили в поражении от «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
