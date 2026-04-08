  4. «Пусть это будет понятно». В Испании Лунину досталось за гол Кейна
08 апреля 2026, 16:22 | Обновлено 08 апреля 2026, 16:23
«Пусть это будет понятно». В Испании Лунину досталось за гол Кейна

Антонио Ромеро считает, что Тибо Куртуа сыграл бы лучше

08 апреля 2026, 16:22 | Обновлено 08 апреля 2026, 16:23
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Антонио Ромеро оценил гол, пропущенный украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным от форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Этот второй гол не забили бы, будь в воротах Куртуа. Я так думаю, но могу ошибаться. Я оправдываю Лунина, пусть это будет всем понятно, но я думаю, что Куртуа мог бы сделать большее в эпизоде ​​с голом Гарри Кейна», – сказал Ромеро в эфире Carrusel Deportivo.

«Бавария» победила «Реал» на выезде в первом четвертьфинальном матче со счетом 2:1. Вторая встреча между командами состоится через неделю – 15 апреля в Мюнхене.

Сообщалось, что Лунина обвинили в поражении от «Баварии».

Олисе находится в трех ассистах от рекорда Мхитаряна в XXI веке
Четвертый матч за год. Букмекеры объявили фаворита игры Барса – Атлетико
Бавария лидирует среди команд топ-5 лиг по результативности в сезоне
Антон Романенко Источник: Cadena Ser
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Теннис | 08 апреля 2026, 15:37 17
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце

Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах

Умер Мирча Луческу
Футбол | 07 апреля 2026, 21:07 81
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу

Экс-наставнику «Шахтера» и «Динамо» было 80 лет...

Туран сказал, какие у Шахтера шансы выиграть Лигу конференций
Футбол | 08.04.2026, 17:34
Туран сказал, какие у Шахтера шансы выиграть Лигу конференций
Туран сказал, какие у Шахтера шансы выиграть Лигу конференций
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08.04.2026, 08:20
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Бокс | 07.04.2026, 18:01
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Популярные новости
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 17
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 5
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 38
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
