Ребров отреагировал на смерть легендарного Луческу

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Вчера ушел из жизни Мирча Луческу. Человек, который не просто тренировал, а десятилетиями определял облик нашего футбола.

Мы много лет были по разные стороны баррикад. Наши матчи всегда были принципиальными, сложными, изнурительными. Но именно в этой ожесточенной борьбе рождалось настоящее уважение.

Я всегда ценил его за невероятную преданность делу. За то, как он умел видеть в молодых игроках будущих звезд. За то, что у него был свой неповторимый стиль в футболе и жизни.

Мистер знал о футболе все. И даже когда мы были конкурентами, я чувствовал, что эта конкуренция делает нас обоих сильнее, а украинский футбол — качественнее. Его вклад — это не только трофеи, это целая эпоха, на которой выросло не одно поколение.

Он был сильным соперником и великим профессионалом. Мне будет не хватать наших разговоров об игре и той особой энергии, которую он приносил на стадион.

Покойся с миром, Мистер. Светлая память».