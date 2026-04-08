Александр КУЧЕР: «Луческу – целая эпоха украинского футбола»

Новость об уходе в вечность Мирчи Луческу отозвалась горькой печалью в футбольном мире. Особенно остро восприняли это люди, которые с ним работали или пересекались на протяжении его долгой карьеры. Один из них – бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины, а ныне тренер Александр Кучер.

О годах, проведенных под руководством румынского специалиста, он рассказал в интервью Sport.ua.

– Ушла целая эпоха, – вздохнув, сказал Кучер.

– Помните ли обстоятельства вашего первого знакомства с Мирчей Луческу?

– Это было в 2006 году на клубной базе «Шахтера». Я тогда приезжал в расположение команды для прохождения медосмотра. Контракт еще не был подписан, меня только посмотрели врачи – чтобы все было хорошо со здоровьем. Когда я спустился с третьего этажа базы на второй, там встретил Мистера. Поздоровались с ним, пообщались. Он рассказал, на какой именно позиции на поле он видит меня и сказал, что ждет в команде. Луческу произвел тогда на меня очень хорошее впечатление.

– В дальнейшем, в роли игрока испытывали его доверие?

– Конечно. Ведь столько лет проработали вместе. Его доверие, конечно же, чувствовалось. Мистер всегда что-то подсказывал, давал полезные советы.

– Случались ли в «Шахтере» сверхсложные ситуации, когда команда сплачивалась и сражалась за тренера?

– Конечно, такие эпизоды, когда мы сражались не только за тренера и команду, но и за город и страну, в жизни были. Мы провели вместе большой промежуток времени, так что разное случалось. Были и падения, однако все это мы вместе переживали. Очень многое было в совместной работе с Мистером. Люди, которые разбираются в футболе и следили за «Шахтером» периода работы в нем румынского специалиста, все хорошо знают. Луческу – целая эпоха украинского футбола.

– Упоминается эпизод из сезона-2008/09, когда в первом круге продолжалась серия очковых потерь «Шахтера» вызвала недовольство болельщиков, требовавших отставки главного тренера. Однако президент клуба Ринат Ахметов оставил румынского специалиста, продолжая ему доверять. Как тогда реагировал на болельщицкую обструкцию в свой адрес Мирча Луческу?

– Он не останавливался, а продолжал работать не покладая рук. И верить в то, что делает. Как и в то, что все у него получится. Мистер был очень требователен к футболистам, всегда пытался извлечь из нас максимум. В тренировочном процессе никаких поблажек нам не было. На выкрики с трибун или что-нибудь подобное он не реагировал. Хотя внутри все ощущал. Однако не показывал виду.

– Был ли какой-нибудь эпизод в карьере, который во время работы с Мистером запомнится вам на всю жизнь?

– Много таких было. Когда я стал старше и уже шло время к окончанию карьеры игрока, он мне сказал: «Саша, если есть возможность и силы, то играй в футбол». А потом было так же, когда я уже работал тренером, Луческу говорил: «Надо работать и работать, всегда быть в работе, в тонусе». Такие вот советы он мне давал.

– Как часто общались с ним после вашего перехода на тренерскую стезю?

– Когда как. Приблизительно один раз в два-три месяца мы контактировали с помощью телефона.

– Бывать в Румынии в гостях у Мистера вам не приходилось?

– Нет. К сожалению, побывать в Бухаресте теперь планирую с другой целью – почтить память великого Тренера и Человека. Если все сложится, поеду попрощаться с ним в день похорон. Мистер – легенда, который этого заслуживает.