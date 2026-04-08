  4. В УЕФА выступили с официальным заявлением о смерти Луческу
В УЕФА выступили с официальным заявлением о смерти Луческу

Александер Чеферин оценил легендарную карьеру Мирчи

УЕФА. Мирча Луческу

Президент УЕФА Александр Чеферин отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, масштаб и наследие останутся в памяти будущих поколений. Мирча Луческу был одним из подлинных уникалов этой игры — человеком с редким футбольным интеллектом, достоинством и страстью, чей вклад в спорт трудно передать словами.

На протяжении своей выдающейся карьеры он завоевал уважение и восхищение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой преданности истинным ценностям футбола. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило заметный след в футболе далеко за пределами поля».

Бывший лидер Шахтера попрощался с Луческу: «Повзрослел с вами»
Мирча Луческу. Послесловие
Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу
Источник: УЕФА
Испанский журналист: «Нам остается только молиться на Лунина»
Испанский журналист: «Нам остается только молиться на Лунина»

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07
