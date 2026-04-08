В УЕФА выступили с официальным заявлением о смерти Луческу

Президент УЕФА Александр Чеферин отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, масштаб и наследие останутся в памяти будущих поколений. Мирча Луческу был одним из подлинных уникалов этой игры — человеком с редким футбольным интеллектом, достоинством и страстью, чей вклад в спорт трудно передать словами.

На протяжении своей выдающейся карьеры он завоевал уважение и восхищение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой преданности истинным ценностям футбола. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило заметный след в футболе далеко за пределами поля».