Винисиус написал мотивирующие слова после поражения от Баварии: «Мы живы»
Бразилец призвал верить в камбэк
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вышел в социальные сети после поражения мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
Винисиус с помощью пяти слов призвал болельщиков и партнёров верить в выход «сливочных» в следующий раунд турнира.
«Мы живы! Мы должны верить», – написал Винисиус.
Ответный матч против «Баварии» состоится 15 апреля в Мюнхене. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
После проигранного домашнего матча бразилец подвергся критике со стороны бывшего футболиста сборной Нидерландов за своё поведение на «Бернабеу».
