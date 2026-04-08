  4. Винисиус написал мотивирующие слова после поражения от Баварии: «Мы живы»
08 апреля 2026, 13:57 |
Винисиус написал мотивирующие слова после поражения от Баварии: «Мы живы»

Бразилец призвал верить в камбэк

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вышел в социальные сети после поражения мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

Винисиус с помощью пяти слов призвал болельщиков и партнёров верить в выход «сливочных» в следующий раунд турнира.

«Мы живы! Мы должны верить», – написал Винисиус.

Ответный матч против «Баварии» состоится 15 апреля в Мюнхене. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

После проигранного домашнего матча бразилец подвергся критике со стороны бывшего футболиста сборной Нидерландов за своё поведение на «Бернабеу».

