  4. СИДОРЧУК: «Человек, изменивший украинский футбол. Спасибо, Мистер»
08 апреля 2026, 15:44 | Обновлено 08 апреля 2026, 15:53
СИДОРЧУК: «Человек, изменивший украинский футбол. Спасибо, Мистер»

Бывший футболист «Динамо» написал эмоциональные слова в честь Мирчи Луческу

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу и Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук почтил память тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля в больнице из-за проблем со здоровьем.

Румынского специалиста госпитализировали во время теоретического занятия сборной. Врачи оказали ему неотложную помощь, однако позднее был диагностирован инфаркт и нарушения кровообращения.

Сергей выступал за киевское «Динамо» под руководством Луческу с 2020 по 2023 год, проведя 98 матчей (шесть голов и шесть результативных передач).

Под руководством Мирчи столичный клуб вместе с Сидорчуком завоевал три трофея в Украине: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

«Человек, который изменил украинский футбол и навсегда вошёл в его историю. Спасибо за все, Мистер. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», – написал Сидорчук.

По теме:
Тяжелая, но важная победа. Феникс-Мариуполь обыграл Металлург Запорожье
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
«Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста
смерть чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Сергей Сидорчук Вестерло Динамо Киев
Андрей Витренко
Умер Мирча Луческу
Футбол | 07 апреля 2026, 21:07 80
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу

Экс-наставнику «Шахтера» и «Динамо» было 80 лет...

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 38
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Теннис | 08.04.2026, 15:37
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08.04.2026, 07:00
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 08.04.2026, 16:11
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 5
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 31
Волейбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 8
Олимпийские игры
