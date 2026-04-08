СИДОРЧУК: «Человек, изменивший украинский футбол. Спасибо, Мистер»

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук почтил память тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля в больнице из-за проблем со здоровьем.

Румынского специалиста госпитализировали во время теоретического занятия сборной. Врачи оказали ему неотложную помощь, однако позднее был диагностирован инфаркт и нарушения кровообращения.

Сергей выступал за киевское «Динамо» под руководством Луческу с 2020 по 2023 год, проведя 98 матчей (шесть голов и шесть результативных передач).

Под руководством Мирчи столичный клуб вместе с Сидорчуком завоевал три трофея в Украине: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

«Человек, который изменил украинский футбол и навсегда вошёл в его историю. Спасибо за все, Мистер. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», – написал Сидорчук.