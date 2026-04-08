Полесье хочет игрока Кривбасса. Дешево не отпускают

Клуб УПЛ Полесье на фоне финансовых проблем Кривбасса уже интересовался возможностью подписать центрального хавбека Андрусва Араухо, однако трансфер дешевым не будет.

Кривбасс хочет за футболиста не менее 1,5-2 миллионов евро. Контракт венесуэльского футболиста истекает только в середине 2030 года, поэтому клуб контролирует ситуацию.

Сообщается, что в услугах Араухо заинтересован и ЛНЗ.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок сделал две результативные передачи в 21 матче.