Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье хочет игрока Кривбасса. Дешево не отпускают
08 апреля 2026, 18:35 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:54
933
0

Полесье хочет игрока Кривбасса. Дешево не отпускают

Араухо может оказаться в составе житомирской команды

ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Клуб УПЛ Полесье на фоне финансовых проблем Кривбасса уже интересовался возможностью подписать центрального хавбека Андрусва Араухо, однако трансфер дешевым не будет.

Кривбасс хочет за футболиста не менее 1,5-2 миллионов евро. Контракт венесуэльского футболиста истекает только в середине 2030 года, поэтому клуб контролирует ситуацию.

Сообщается, что в услугах Араухо заинтересован и ЛНЗ.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок сделал две результативные передачи в 21 матче.

Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
