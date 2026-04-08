Украина. Премьер лига08 апреля 2026, 18:35 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:54
Полесье хочет игрока Кривбасса. Дешево не отпускают
Араухо может оказаться в составе житомирской команды
Клуб УПЛ Полесье на фоне финансовых проблем Кривбасса уже интересовался возможностью подписать центрального хавбека Андрусва Араухо, однако трансфер дешевым не будет.
Кривбасс хочет за футболиста не менее 1,5-2 миллионов евро. Контракт венесуэльского футболиста истекает только в середине 2030 года, поэтому клуб контролирует ситуацию.
Сообщается, что в услугах Араухо заинтересован и ЛНЗ.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок сделал две результативные передачи в 21 матче.
Читайте также:ЛНЗ проявляет интерес к лидеру Кривбасса
Футбол | 07 апреля 2026, 23:57 53
Большой успех команды Компани на чужом поле
Олимпийские игры | 08 апреля 2026, 07:51 9
Отец спортсмена обвинил россию
Бокс | 07.04.2026, 18:01
Футбол | 08.04.2026, 16:01
Футбол | 08.04.2026, 17:34
