Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осталось 12 голов до 100. Трио Баварии продолжает результативный сезон
Германия
08 апреля 2026, 12:42
Осталось 12 голов до 100. Трио Баварии продолжает результативный сезон

Смогут ли игроки мюнхенцев разбавить компанию Барселоны и Реала на вершине?

Getty Images/Global Images Ukraine

Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе имеет в своем активе суммарно уже 88 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором Бавария победила на выезде Реал со счетом 2:1, очередные голы забили Гарри Кейн (49) и Луис Диас (23).

Напомним, что в XXI веке среди команд топ-5 европейских чемпионатов только трио игроков Барселоны (5 раз) и Реала (2 раза) сумели достичь отметки в 100+ забитых мячах во всех турнирах.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах

  • 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
  • 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
  • 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
  • 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
  • 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
  • 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
  • 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
  • ...
  • 88 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (49), Луис Диас (23), Майкл Олисе (16)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем