Осталось 12 голов до 100. Трио Баварии продолжает результативный сезон

Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе имеет в своем активе суммарно уже 88 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором Бавария победила на выезде Реал со счетом 2:1, очередные голы забили Гарри Кейн (49) и Луис Диас (23).

Напомним, что в XXI веке среди команд топ-5 европейских чемпионатов только трио игроков Барселоны (5 раз) и Реала (2 раза) сумели достичь отметки в 100+ забитых мячах во всех турнирах.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах