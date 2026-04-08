Осталось 12 голов до 100. Трио Баварии продолжает результативный сезон
Смогут ли игроки мюнхенцев разбавить компанию Барселоны и Реала на вершине?
Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе имеет в своем активе суммарно уже 88 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором Бавария победила на выезде Реал со счетом 2:1, очередные голы забили Гарри Кейн (49) и Луис Диас (23).
Напомним, что в XXI веке среди команд топ-5 европейских чемпионатов только трио игроков Барселоны (5 раз) и Реала (2 раза) сумели достичь отметки в 100+ забитых мячах во всех турнирах.
Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах
- 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
- 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
- 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
- 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
- 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
- 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
- 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
- ...
- 88 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (49), Луис Диас (23), Майкл Олисе (16)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
