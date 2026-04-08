Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 22 тура Премьер-лиги
Эксперты отметили наставника «Карпат» Франа Фернадеса и нападающего ЛНЗ Даниила Кравчука
Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 22-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера тура.
Лучшим тренером 22-го тура коллективным решением группы из 38 экспертов почти единогласно был признан испанский специалист Фран Фернандес («Карпаты»), которому удалось одержать выездную победу над «Динамо» (1:0).
В топ-3 рейтинга вошли также Виталий Пономарев (ЛНЗ разгромил «Кривбасс» на его поле – 3:0) и Олег Шандрук («Верес» увез ничью из Житомира – 1:1).
Звание лучшего футболиста 22-го тура получил герой матча в Кривом Роге между «Кривбассом» и ЛНЗ – Даниил Кравчук, отличившийся двумя голами.
В топ-5 вошли еще два автора дублей в этом туре – Эгиналду (Шахтер) и Матеус Амарал (Александрия), а также Бабукарр Фаал (Карпаты) и Валентин Горох (Верес).
Символическая сборная 22-го тура Украинской Премьер-лиги:
Вратарь: Валентин Горох («Верес»)
Защитники: Ростислав Лях («Карпаты»), Владислав Приймак («Оболонь»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Ефим Конопля («Шахтер»)
Полузащитники: Александр Андриевский («Полесье»), Игорь Горбач («Заря»), Матеус Амарал (Александрия), Эгиналду (Шахтер), Даниил Кравчук (ЛНЗ)
Нападающий: Бабукар Фаал («Карпаты»)
Главный тренер: Фран Фернандес («Карпаты»)
Резерв: Назар Домчак («Карпаты»), Игорь Пердута («Заря»), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Владислав Мороз («Эпицентр»), Александр Драмбаев (ЛНЗ), Дмитрий Плахтырь («Полтава»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Роман Вантух («Верес»), Теди Цара («Александрия»).
