Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 22 тура Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 22-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера тура.

Лучшим тренером 22-го тура коллективным решением группы из 38 экспертов почти единогласно был признан испанский специалист Фран Фернандес («Карпаты»), которому удалось одержать выездную победу над «Динамо» (1:0).

В топ-3 рейтинга вошли также Виталий Пономарев (ЛНЗ разгромил «Кривбасс» на его поле – 3:0) и Олег Шандрук («Верес» увез ничью из Житомира – 1:1).

Звание лучшего футболиста 22-го тура получил герой матча в Кривом Роге между «Кривбассом» и ЛНЗ – Даниил Кравчук, отличившийся двумя голами.

В топ-5 вошли еще два автора дублей в этом туре – Эгиналду (Шахтер) и Матеус Амарал (Александрия), а также Бабукарр Фаал (Карпаты) и Валентин Горох (Верес).

Символическая сборная 22-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Валентин Горох («Верес»)

Защитники: Ростислав Лях («Карпаты»), Владислав Приймак («Оболонь»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Ефим Конопля («Шахтер»)

Полузащитники: Александр Андриевский («Полесье»), Игорь Горбач («Заря»), Матеус Амарал (Александрия), Эгиналду (Шахтер), Даниил Кравчук (ЛНЗ)

Нападающий: Бабукар Фаал («Карпаты»)

Главный тренер: Фран Фернандес («Карпаты»)

Резерв: Назар Домчак («Карпаты»), Игорь Пердута («Заря»), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Владислав Мороз («Эпицентр»), Александр Драмбаев (ЛНЗ), Дмитрий Плахтырь («Полтава»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Роман Вантух («Верес»), Теди Цара («Александрия»).