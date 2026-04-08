Мирон МАРКЕВИЧ: «Сразу видно, что это уже другая команда»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча Александрии против СК Полтава (3:3) в матче 22 тура УПЛ.

- Мирон Богданович, тур стартовал с сумасшедшего матча Полтавы и Александрии, где гости выигрывали 3:0, но в конце концов все завершилось результативной ничьей 3:3. Как вам Александрия под руководством нового-старого наставника Владимира Шарана?

– Команда уже другая. Просто, наверное, еще предстоит поработать над психологией. А так Александрия хорошо выглядела, когда счет был 3:0. Ну так бывает – футболисты уже поверили, что все решено, поэтому и получили наказание. Но видно сразу, что команда другая, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава находится на последней строчке турнирной табличке, имея в своем активе 10 баллов, а Александрия занимает 15 строчку с 12 баллами в активе.