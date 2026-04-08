ВИДЕО. Реакция Арбелоа и Компани после матча Реал – Бавария
Во вторник, 7 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде принимал «Баварию». Гости одержали победу со счетом 2:1.
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отдал должное сопернику и сказал, что при определенной доле везения во втором тайме поражения можно было бы избежать.
В свою очередь наставник «Баварии» Венсан Компани доволен результатом. Тренер отметил, что соперники были невероятно опасны. Цель команды – победить и в домашнем матче.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех команды Компани на чужом поле
«Сент-Этьен» нацелился на грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который станет свободным агентом