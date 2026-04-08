В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии
Мадридцы проиграли первый матч в Лиге чемпионов против «ротен»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рискует покинуть свой пост уже этим летом.
Как сообщают испанские СМИ, после поражения от «Баварии» шансы Арбелоа остаться в команде существенно уменьшились.
Руководство клуба поставило перед наставником четкую задачу – выиграть либо Лигу чемпионов УЕФА, либо Ла Лигу. В то же время у тренера еще есть возможность исправить ситуацию до завершения сезона.
Несмотря на это, в клубе пока не рассматривают вариант немедленного увольнения Арбелоа, который в середине сезона заменил уволенного Хаби Алонсо.
