  4. В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии
08 апреля 2026
Мадридцы проиграли первый матч в Лиге чемпионов против «ротен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рискует покинуть свой пост уже этим летом.

Как сообщают испанские СМИ, после поражения от «Баварии» шансы Арбелоа остаться в команде существенно уменьшились.

Руководство клуба поставило перед наставником четкую задачу – выиграть либо Лигу чемпионов УЕФА, либо Ла Лигу. В то же время у тренера еще есть возможность исправить ситуацию до завершения сезона.

Несмотря на это, в клубе пока не рассматривают вариант немедленного увольнения Арбелоа, который в середине сезона заменил уволенного Хаби Алонсо.

Микель АРТЕТА: «Он необыкновенный, отличный, невероятный. Я даже не знаю..»
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Реал определил цену на Лунина
Футбол | 08 апреля 2026, 07:10 0
Украинец может уйти за 25 миллионов евро

Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07 апреля 2026, 23:57 30
Большой успех команды Компани на чужом поле

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 07.04.2026, 23:57
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 23
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 19
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
