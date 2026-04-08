В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рискует покинуть свой пост уже этим летом.

Как сообщают испанские СМИ, после поражения от «Баварии» шансы Арбелоа остаться в команде существенно уменьшились.

Руководство клуба поставило перед наставником четкую задачу – выиграть либо Лигу чемпионов УЕФА, либо Ла Лигу. В то же время у тренера еще есть возможность исправить ситуацию до завершения сезона.

Несмотря на это, в клубе пока не рассматривают вариант немедленного увольнения Арбелоа, который в середине сезона заменил уволенного Хаби Алонсо.

​