Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Йожеф – об эпизоде с Пономаренко
Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на нашумевшую историю с Матвеем Пономаренко, когда тот на автомобиле разогнался до 250 км/ч.
«Нужно, чтобы кто-то из руководства клуба поговорил с Пономаренко – тренер (Игорь Костюк) или, может быть, президент (Игорь Суркис). Чтобы немного спустили его с небес на землю», – отметил Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
