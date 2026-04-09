  4. Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09 апреля 2026, 21:39
1432
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю

Йожеф – об эпизоде с Пономаренко

09 апреля 2026, 21:39 |
1432
1 Comments
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на нашумевшую историю с Матвеем Пономаренко, когда тот на автомобиле разогнался до 250 км/ч.

«Нужно, чтобы кто-то из руководства клуба поговорил с Пономаренко – тренер (Игорь Костюк) или, может быть, президент (Игорь Суркис). Чтобы немного спустили его с небес на землю», – отметил Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Динамо Киев Игорь Суркис Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»

Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
