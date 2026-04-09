Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю

Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на нашумевшую историю с Матвеем Пономаренко, когда тот на автомобиле разогнался до 250 км/ч.

«Нужно, чтобы кто-то из руководства клуба поговорил с Пономаренко – тренер (Игорь Костюк) или, может быть, президент (Игорь Суркис). Чтобы немного спустили его с небес на землю», – отметил Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».