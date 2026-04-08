Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу
Бафетимби Гомис вложил душу в прощальные слова
Бывший нападающий сборной Франции и «Лиона» Бафетимби Гомис эмоционально высказался о смерти Мирчи Луческу, который покинул этот мир 7 апреля.
Гомис никогда не играл под руководством Мирчи, однако ему удалось выступать в команде его сына – Развана.
«Видение, элегантность и человечность.
Мирча Луческу был не только великим тренером, но и человеком, который понимал футбол опережая свое время.
Благодарен, что имел возможность разделить с ним несколько моментов и разговоров. Это фото останется особенным воспоминанием.
Спасибо за все, что вы сделали для сообщества «Галатасарая».
Большая утрата для футбола. Пусть покоится с миром, Мистер», – написал Гомис.
Бафетимби завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. За период своих выступлений нападающий успел поиграть за «Лион», «Галатасарай», «Сент-Этьен», «Суонси», «Марсель», «Труа», «Аль-Хиляль», «Кавасаки» и сборную Франции.
A vision, elegance, and humanity.— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) April 7, 2026
Mircea Lucescu was not only a great coach, but a man who understood football ahead of his time.
Grateful to have shared a few moments and conversations with him. This photo will remain a special memory.
Thank you for everything you did for the… pic.twitter.com/7SsdzAYNmH
