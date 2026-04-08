Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу
Другие новости
08 апреля 2026, 04:08 | Обновлено 08 апреля 2026, 04:10
Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу

Бафетимби Гомис вложил душу в прощальные слова

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший нападающий сборной Франции и «Лиона» Бафетимби Гомис эмоционально высказался о смерти Мирчи Луческу, который покинул этот мир 7 апреля.

Гомис никогда не играл под руководством Мирчи, однако ему удалось выступать в команде его сына – Развана.

«Видение, элегантность и человечность.

Мирча Луческу был не только великим тренером, но и человеком, который понимал футбол опережая свое время.

Благодарен, что имел возможность разделить с ним несколько моментов и разговоров. Это фото останется особенным воспоминанием.

Спасибо за все, что вы сделали для сообщества «Галатасарая».

Большая утрата для футбола. Пусть покоится с миром, Мистер», – написал Гомис.

Бафетимби завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. За период своих выступлений нападающий успел поиграть за «Лион», «Галатасарай», «Сент-Этьен», «Суонси», «Марсель», «Труа», «Аль-Хиляль», «Кавасаки» и сборную Франции.

По теме:
Президент ФИФА – о смерти Луческу: «Мы прощаемся с легендой»
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
Миколенко опубликовал прощальное фото с Луческу, поблагодарив Мистера
Бафетимби Гомис Тайсон смерть чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07 апреля 2026, 21:07 81
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола

Мирче Луческу было 80 лет...

Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07 апреля 2026, 23:57 29
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде

Большой успех команды Компани на чужом поле

«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу
Футбол | 08.04.2026, 04:15
«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу
«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Футбол | 07.04.2026, 05:32
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 28
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 3
Футбол
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем