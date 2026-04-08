Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу

Бывший нападающий сборной Франции и «Лиона» Бафетимби Гомис эмоционально высказался о смерти Мирчи Луческу, который покинул этот мир 7 апреля.

Гомис никогда не играл под руководством Мирчи, однако ему удалось выступать в команде его сына – Развана.

«Видение, элегантность и человечность.

Мирча Луческу был не только великим тренером, но и человеком, который понимал футбол опережая свое время.

Благодарен, что имел возможность разделить с ним несколько моментов и разговоров. Это фото останется особенным воспоминанием.

Спасибо за все, что вы сделали для сообщества «Галатасарая».

Большая утрата для футбола. Пусть покоится с миром, Мистер», – написал Гомис.

Бафетимби завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. За период своих выступлений нападающий успел поиграть за «Лион», «Галатасарай», «Сент-Этьен», «Суонси», «Марсель», «Труа», «Аль-Хиляль», «Кавасаки» и сборную Франции.