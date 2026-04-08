Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Президент ФИФА – о смерти Луческу: «Мы прощаемся с легендой»
Другие новости
08 апреля 2026
Президент ФИФА – о смерти Луческу: «Мы прощаемся с легендой»

Джанни Инфантино отреагировал на смерть легендарного тренера

Мирча Луческу

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Это очень печальный день для футбола — мы прощаемся с легендой нашего вида спорта. Мирча Луческу был великим человеком, и мне посчастливилось не раз проводить с ним время в последние годы.

Он оставил после себя огромное наследие: был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира-1970, а впоследствии сделал выдающуюся тренерскую карьеру. Все, кому посчастливилось его знать и кто имел честь работать с ним, понимают, насколько он жил и дышал футболом.

Мое сердце и мысли всего футбольного сообщества — с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал. Покойся с миром».

По теме:
Джанни Инфантино смерть Мирча Луческу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем