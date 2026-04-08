Президент ФИФА – о смерти Луческу: «Мы прощаемся с легендой»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Это очень печальный день для футбола — мы прощаемся с легендой нашего вида спорта. Мирча Луческу был великим человеком, и мне посчастливилось не раз проводить с ним время в последние годы.

Он оставил после себя огромное наследие: был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира-1970, а впоследствии сделал выдающуюся тренерскую карьеру. Все, кому посчастливилось его знать и кто имел честь работать с ним, понимают, насколько он жил и дышал футболом.

Мое сердце и мысли всего футбольного сообщества — с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал. Покойся с миром».