  4. В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
08 апреля 2026, 03:49
Президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу:

«Это черный день для Румынии и мирового футбола. Нас покинул человек, который жил футболом и ради футбола каждую секунду своей жизни. Мирча Луческу был не только тренером, но и учителем жизни для целых поколений игроков.

Это был человек, который любил этот спорт больше всего на свете, а его влияние на наш футбол неоценимо. В эти тяжелые моменты наши мысли с семьей, переживающей утрату.

Нам остаются его уроки, его благородство и огромная пустота, которую уже никогда невозможно будет заполнить. Светлого пути среди звезд, господин Луческу».

Напомним, ранее Федерацию футбола Румынии обвинили в давлении на Луческу, которое и могло привести к обострению проблем с сердцем.

Дмитрий Вус Источник: Федерация футбола Румынии
