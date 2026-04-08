ФОТО. Дочь Модрича уже лучше многих – выиграла трофей в 13 лет
Знакомьтесь с Эмой Модрич...
Дочь легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича – Эма Модрич – продолжает футбольный путь своего отца.
Юная футболистка завоевала трофей в составе женской команды «Милана», выиграв турнир Garino Cup. Для Эмы это еще одно подтверждение ее таланта и прогресса в раннем возрасте.
По информации источников, 13-летняя Модрич уже не впервые демонстрирует успехи на поле и считается очень перспективной футболисткой.
В соцсетях отмечают, что Эма уверенно идет по стопам своего отца, который выступает за «Милан» и остается одним из лучших полузащитников своего поколения.
Фанаты активно реагируют на успехи юной футболистки, отмечая, что «лучше и быть не может», когда ребенок уже выигрывает трофеи в клубе, где играет ее отец.
