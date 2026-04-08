Реал отреагировал на смерть Луческу после поражения в Лиге чемпионов
Мадридцы поддержали близких людей румынского тренера
Мадридский «Реал» по окончании неудачного первого матча 1/4 финала против мюнхенской «Баварии» (1:2) выразил соболезнования в связи со смертью тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу.
«Сливочные» обратились к родственникам и близким Мирчи, поддержав их в столь трудный момент.
Заявление «Реала» о смерти Луческу:
«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и Правление выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу, который был главным тренером национальных сборных Румынии и Турции.
«Реал Мадрид» желает выразить свои соболезнования, поддержку и теплые чувства его семье, коллегам, клубам и всем близким.
Мирча Луческу, который возглавлял многочисленные клубы в разных странах Европы, ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Вечная память».
Comunicado Oficial: fallecimiento de Mircea Lucescu.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
