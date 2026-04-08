Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него

Бывший защитник сборной Украины Евгений Селин вспомнил период в «Динамо», когда под руководством Сергея Реброва ему не давали игрового времени.

«Я вернулся в «Динамо» после аренды в «Металлисте», поехал на сборы, тогда еще пришел Рауль. Тренировался, все делал правильно, но понимал, что главный тренер уже видел свой состав.

Я подошел к Реброву и говорю: «Станиславович, скажите, пожалуйста, почему вы мне не даете шанса? Почему ничего не говорите?» Ответ был кратким: «Жека, ты красавчик, у меня к тебе вопросов нет, ты работаешь прекрасно – но играть не будешь».

Я спросил, чем Бурда лучше меня? Он ответил: «Это мое решение, он будет играть». Когда я спросил, можно ли договориться и уйти из команды, Ребров согласился», – вспомнил Селин.