Испанский полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди забил в ворота «Спортинга», но гол был отменен системой VAR.

Команды встретились в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов на «Эстадио Жосе АЛьваладе» в Лиссабоне.

На 63-й минуте хавбек английского гранда открыл счет, но после просмотра VAR гол был отмене из-за офсайда у шведского форварда Виктора Дьекереша.

ВИДЕО. Субименди открыл счет в матче Спортинг – Арсенал, но гол был отменен