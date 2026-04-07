VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона

В субботу «Барселона» сделала шаг к чемпионскому титулу, в большинстве вырвав победу в гостях у «Атлетико» (2:1). Руководство испанского футбола признало, что в самом начале второго тайма судья ошибся, отменив удаление Жерара Мартина, вследствие чего каталонцы продолжили играть в формате 11 на 10.

Игрок «Барселоны» сначала коснулся мяча, но затем наступил на ногу соперника и получил красную карточку, но вмешался VAR, и арбитр передумал, ограничившись предупреждением.

Технический комитет арбитров (CTA) признал, что Мартина следовало удалить с поля: «Это случай серьёзного нарушения правил. Не имеет значения, кто первым коснулся мяча. Правильным дисциплинарным наказанием должна быть красная карточка».

За восемь туров до конца чемпионата «Барселона» опережает «Реал» на семь очков. В Украине в субботу грянул судейский скандал в матче «Динамо» – «Карпаты» (0:1) с незасчитанным голом Матвея Пономаренко.