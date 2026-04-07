  4. VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона
07 апреля 2026, 23:36
VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона

Арбитр по ошибке не удалил игрока «Барселоны»

IMAGO. Жерар Мартин

В субботу «Барселона» сделала шаг к чемпионскому титулу, в большинстве вырвав победу в гостях у «Атлетико» (2:1). Руководство испанского футбола признало, что в самом начале второго тайма судья ошибся, отменив удаление Жерара Мартина, вследствие чего каталонцы продолжили играть в формате 11 на 10.

Игрок «Барселоны» сначала коснулся мяча, но затем наступил на ногу соперника и получил красную карточку, но вмешался VAR, и арбитр передумал, ограничившись предупреждением.

Технический комитет арбитров (CTA) признал, что Мартина следовало удалить с поля: «Это случай серьёзного нарушения правил. Не имеет значения, кто первым коснулся мяча. Правильным дисциплинарным наказанием должна быть красная карточка».

За восемь туров до конца чемпионата «Барселона» опережает «Реал» на семь очков. В Украине в субботу грянул судейский скандал в матче «Динамо» – «Карпаты» (0:1) с незасчитанным голом Матвея Пономаренко.

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ
Диего Симеоне: «Луческу брал меня к себе домой на обед, оберегал меня»
Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жерар Мартин Динамо Киев Карпаты Львов Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко судейство VAR
Руслан Полищук Источник: BeSoccer
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06 апреля 2026, 23:55 8
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо за все, Мистер! Покойтесь с миром»
Футбол | 07 апреля 2026, 22:19 0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо за все, Мистер! Покойтесь с миром»
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Значить, як гол в кубковій грі цих команд, не зарахували, хоча вар там щось мекало незрозуміле - це норм?
а я скажу, що і не всі арбітри над рефері нечиті совістю. Перш за все це стосується Ріццолі.  Іспанський технічний комітет арбітрів (CTA) - також.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 28
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 31
Волейбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
