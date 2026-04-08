  4. В Динамо приняли решение после смерти Мирчи Луческу
08 апреля 2026, 22:02
В Динамо приняли решение после смерти Мирчи Луческу

Легендарный тренер скончался в возрасте 80 лет

08 апреля 2026, 22:02 |
680
В Динамо приняли решение после смерти Мирчи Луческу
ФК Динамо. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» приняло решение после смерти легендарного тренера Мирчи Луческу.

Пресс-служба киевского клуба решила заменить все главные фотографии в социальных сетях на черно-белые.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
