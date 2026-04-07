Украина. Премьер лига | 07 апреля 2026
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо за все, Мистер! Покойтесь с миром»
Тарас Степаненко попрощался с Мирчей Луческу
Бывший капитан «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на уход из жизни своего бывшего тренера Мирчи Луческу.
«Спасибо за все, Мистер! Покойтесь с миром», – написал Степаненко в Instagram.
Именно под руководством румынского специалиста Степаненко делал свои первые шаги в стане «горняков» и провел вместе с Луческу шесть лет. Сейчас 36-летний игрок защищает цвета «Колоса».
Во вторник после болезни перестало биться сердце 80-летнего тренера.
