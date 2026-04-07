  4. ФОТО. Известный футболист убил человека и получит более 9 лет тюрьмы
07 апреля 2026, 20:27 |
3583
ФОТО. Известный футболист убил человека и получит более 9 лет тюрьмы

Кадер Кейта обвиняется в непредумышленном убийстве пожилой женщины

07 апреля 2026, 20:27 |
3583
1 Comments
ФОТО. Известный футболист убил человека и получит более 9 лет тюрьмы
The Sun. Кадер Кейта

Футболист бухарестского «Рапида» Кадер Кейта может получить более девяти лет лишения свободы после того, как ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Игрок сборной Кот-д’Ивуара выступает за румынский клуб Рапид Бухарест. Однако 25-летний полузащитник был задержан в прошлом месяце после того, как его автомобиль, предположительно, сбил пожилую женщину.

Инцидент, произошедший 3 марта, по сообщениям, случился на пешеходном переходе в районе Сектор 2 в Бухаресте.

Кейта был обвинен в причинении тяжких телесных повреждений, а также в непредоставлении информации о ДТП.

Однако 68-летняя женщина, имя которой не разглашается, скончалась в городской больнице рано утром во вторник – в связи с чем обвинение было переквалифицировано на непредумышленное убийство. Согласно румынскому законодательству, как это преступление, так и непредоставление информации о ДТП предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Если Кейта получит максимальное наказание по обоим эпизодам, ему придется провести в тюрьме девять лет и четыре месяца – семь лет плюс одна треть второго семилетнего срока.

Полузащитник накануне аварии сыграл в победном матче «Рапида» против «Унири Слобозия» (2:1), вернувшись в Бухарест около полуночи.

Столкновение, по сообщениям, произошло примерно в 5:45 утра, когда Кейта возвращался с утренней молитвы Рамадана. Сообщается, что позже тем же утром он прибыл на тренировку «Рапида», не уведомив полицию, однако впоследствии был задержан.

Его предполагаемая жертва получила перелом черепа, таза, ноги и ребер.

Женщина находилась в отделении интенсивной терапии, но в итоге скончалась от полученных травм.

Кейта выступал за французские клубы «Аяччо» и «Лилль», бельгийский «Вестерло», швейцарский «Сьон» и турецкий «Сивасспор».

В 2024 году он присоединился к румынскому клубу «Клуж», а через год перешел к их сопернику – «Рапиду».

Рапид Бухарест сборная Кот-д'Ивуара по футболу чемпионат Румынии по футболу смерть lifestyle криминал
Максим Лапченко Источник: The Sun
     Іронічно, їхав з ранкової молитви, правомірний вірянин , а відповідати за вчинок не захотів, горе вамлицеміри! Християни  нічим не краще що гундяївська секта що наші , в кращому випадку " єто бізнес".
