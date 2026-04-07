  Суперзвезда Реала не выйдет в стартовом составе на матч с Баварией
07 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:44
Суперзвезда Реала не выйдет в стартовом составе на матч с Баварией

Джуд Беллингем начнет матч со скамьи запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник Джуд Беллингем не выйдет в стартовом составе мадридского «Реала» на поединок четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Место в центре поля заняли Федерико Вальверде, Тиаго Питарч и Орельен Тчуамени.

В текущем сезоне на счету Джуда Беллингема 30 сыгранных матчей, в которых он отличился шестью голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги.

Реал – Бавария. Текстовая трансляция матча
Юный полузащитник Реала обновил рекорд Рауля, который держался 30 лет
Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ Спортинг – Арсенал
