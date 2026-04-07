В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров

Центральный матч 22 тура в Первой лиге состоится в Черновцах.

Как стало известно Sport.ua, в поединке 22 тура с одним из преследователей, «Левым Берегом», «Буковина не сможет рассчитывать на двух исполнителей. Виталий Дахновский из-за перебора предупреждений не сможет помочь хозяевам. Это серьезный урон, ведь опытный полузащитник принял участие во всех 21 календарных матчах и стал автором 11 голов.

Также не сможет сыграть еще один полузащитник – Родион Плакса, который в предыдущем поединке в Чернигове повредил голеностоп и был заменен уже в середине первого тайма. Но ожидается, что на будущей неделе он сможет тренироваться в общей группе.

Зато уже сможет находиться в технической зоне главный тренер Сергей Шищенко, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

Пока черновицкая команда уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 57 очков, а «Левый Берег» будет принимать 8 апреля.

