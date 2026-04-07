Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
Украина. Первая лига
07 апреля 2026, 19:42 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:43
Буковина без Дахновского и Плаксы, но с Шищенко

ФК Буковина

Центральный матч 22 тура в Первой лиге состоится в Черновцах.

Как стало известно Sport.ua, в поединке 22 тура с одним из преследователей, «Левым Берегом», «Буковина не сможет рассчитывать на двух исполнителей. Виталий Дахновский из-за перебора предупреждений не сможет помочь хозяевам. Это серьезный урон, ведь опытный полузащитник принял участие во всех 21 календарных матчах и стал автором 11 голов.

Также не сможет сыграть еще один полузащитник – Родион Плакса, который в предыдущем поединке в Чернигове повредил голеностоп и был заменен уже в середине первого тайма. Но ожидается, что на будущей неделе он сможет тренироваться в общей группе.

Зато уже сможет находиться в технической зоне главный тренер Сергей Шищенко, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

Пока черновицкая команда уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 57 очков, а «Левый Берег» будет принимать 8 апреля.

Ранее полузащитник «Буковины» рассказал о насыщенном графике команды.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы инсайд Левый Берег Киев Родион Плакса Виталий Дахновский Сергей Шищенко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем