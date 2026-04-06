Вадим ВИТЕНЧУК: «Сейчас все мысли только о двух следующих домашних матчах»

На этой неделе «Буковина» проведет два матча. 8 апреля лидер Первой лиги сыграет с «Левым Берегом», а 12 апреля встретится с ФК «Феникс-Мариуполь». О подготовке к предстоящим поединкам рассказал полузащитник «Буковины» Вадим Витенчук.

– Вадим, начинается очень интенсивный отрезок: в течение недели «Буковина» проведет два матча против серьезных соперников, причем обоим ты забивал в первом круге. В каком настроении команда подходит к этим играм после тяжелого выезда в Чернигов?

– График действительно очень насыщен. После далекой дороги из Чернигова у нас был только один день для отдыха, но уже с воскресенья работаем по полной. Провели две хорошие тренировки, впереди еще предыгровое занятие. Могу сказать, что мы готовы на все 100%. Победа в прошлом туре придала нам правильное настроение.

– Матч в Чернигове забрал много сил?

– Да, конечно. И воздушная тревога перед игрой, и во время матча – это все влияет. Но мы были к этому готовы. Самое главное, что привезли победу в Черновцы. Сейчас все мысли лишь о двух предстоящих домашних матчах.

– Можно ли сказать, что следующие соперники для тебя «фартовые»? Ты ведь забивал и «Левому берегу», и ФК «Феникс-Мариуполь».

– Не думаю, что дело только в фарте. Просто делал свою работу и выкладывался на максимум. Может, где-то и повезло, но это результат той работы, которую мы проделали. Когда ты работаешь на максимум, результат обязательно будет.

– Какими были те матчи против «Левого берега» и «Феникс-Мариуполя»?

– Мы знали, что это команды хорошего уровня, поэтому очень серьезно готовились. Так же готовимся и сейчас. У «Левого берега» тогда был другой тренер, поэтому мы понимали, в какой футбол они будут играть. Сейчас у них новый наставник, поэтому будут определенные изменения, будет что-нибудь новенькое, но и у нас найдутся свои козыри в рукавах.

– То есть можно ожидать сюрпризов?

– Возможно. Все это увидим уже прямо в матче.

– Следующий поединок против ФК «Феникс-Мариуполь» выпал на Пасху. Приходилось ли тебе раньше играть в такой большой праздник и есть ли какая-нибудь особая атмосфера в такие дни?

– Для футболиста каждая игра – это праздник. А игра в такой день – это двойной праздник. Мне только однажды приходилось играть на Пасху, хотя детали того матча уже, честно говоря, не помню.

– В матче против «Левого берега» не сыграет Виталий Дахновский из-за дисквалификации. Насколько ощутимым будет отсутствие одного из лидеров команды?

– Виталий действительно многое сделал для команды в этом сезоне, он один из лучших бомбардиров. Но у нас все атакующее звено очень качественное: ребята и забивают, и отдают голевые передачи. Я уверен, что мы справимся. Команда готова продемонстрировать коллективную силу.