  Заранее решил. Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии
07 апреля 2026, 19:50 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:52
Заранее решил. Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии

Итальянского тренера уже ожидает новый контракт

07 апреля 2026, 19:50 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:52
392
0
Заранее решил. Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти останется у руля сборной Бразилии на ближайшие годы.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) предложила титулованному специалисту новый контракт, и Карло без колебаний согласился на продолжение сотрудничества.

В ближайшее время стороны официально оформят соглашение, которое будет действовать до чемпионата мира 2030 года.

Зарплата Анчелотти останется неизменной – самой высокой в истории сборной: 10 миллионов евро в год. Ассистентам Карло повезло чуть больше, их ожидает повышение.

Новый контракт будет предусматривать двухлетнее соглашение с автоматическим продлением еще на два года.

Сторонам осталось согласовать финальные детали. Подписание состоится дистанционно, поскольку тренер находится в Канаде вместе с семьей.

«Все уже хорошо обсуждено: мы говорили перед моим отъездом из Бразилии, договорились, что после возвращения с матчей ФИФА подпишем контракт еще на один период», – заявил президент CBF Самир Шауд.

Итальянец вывел команду на предстоящий ЧМ-2026, возглавляя сборную Бразилии с мая 2025 года. Под руководством Карло национальная команда провела 10 матчей, из которых выиграла только пять, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

По теме:
Гарри МАГУАЙР: «Играть за Манчестер Юнайтед – это самая высокая честь»
ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Неймар гарантированно будет на чемпионате мира. Вопрос в его роли
Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу продление контракта ЧМ-2030 по футболу
Андрей Витренко Источник: ESPN
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07 апреля 2026, 09:43 2
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»

Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Динамо»

В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
Футбол | 07 апреля 2026, 19:42 0
В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров

Буковина без Дахновского и Плаксы, но с Шищенко

Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Теннис | 07.04.2026, 15:19
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Популярные новости
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
