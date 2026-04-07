Заранее решил. Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти останется у руля сборной Бразилии на ближайшие годы.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) предложила титулованному специалисту новый контракт, и Карло без колебаний согласился на продолжение сотрудничества.

В ближайшее время стороны официально оформят соглашение, которое будет действовать до чемпионата мира 2030 года.

Зарплата Анчелотти останется неизменной – самой высокой в истории сборной: 10 миллионов евро в год. Ассистентам Карло повезло чуть больше, их ожидает повышение.

Новый контракт будет предусматривать двухлетнее соглашение с автоматическим продлением еще на два года.

Сторонам осталось согласовать финальные детали. Подписание состоится дистанционно, поскольку тренер находится в Канаде вместе с семьей.

«Все уже хорошо обсуждено: мы говорили перед моим отъездом из Бразилии, договорились, что после возвращения с матчей ФИФА подпишем контракт еще на один период», – заявил президент CBF Самир Шауд.

Итальянец вывел команду на предстоящий ЧМ-2026, возглавляя сборную Бразилии с мая 2025 года. Под руководством Карло национальная команда провела 10 матчей, из которых выиграла только пять, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.