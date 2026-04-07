Источник: звезда сборной Украины пропустит матч с Реалом

Стали известны подробности о травме украинского нападающего «Жироны» Владислава Ваната.

По информации Игоря Бурбаса, 23-летний футболист выбыл на ближайшие 2-3 недели. Поединок чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится 10 апреля, он точно пропустит. Под вопросом участие в противостоянии с «Бетисом» 21 апреля.

В текущем сезоне на счету Владислава Ваната 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Мичел может покинуть «Жирону».