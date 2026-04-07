Источник: звезда сборной Украины пропустит матч с Реалом
Владислав Ванат выбыл из-за повреждения
Стали известны подробности о травме украинского нападающего «Жироны» Владислава Ваната.
По информации Игоря Бурбаса, 23-летний футболист выбыл на ближайшие 2-3 недели. Поединок чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится 10 апреля, он точно пропустит. Под вопросом участие в противостоянии с «Бетисом» 21 апреля.
В текущем сезоне на счету Владислава Ваната 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Мичел может покинуть «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Вратарь львовских «Карпат» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
В клубе уверены, что подобное не повторится