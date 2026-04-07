  4. Новый рекорд Реала и Баварии. Суперматч 1/4 финала ЛЧ: исторические факты
07 апреля 2026, 18:06 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:11
В преддверии одного из самых принципиальных противостояний турнира статистика говорит в пользу Реала

Canal+. Реал – Бавария

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» состоится уже сегодня, 7 апреля, в 22:00. В преддверии одного из самых принципиальных противостояний турнира статистика говорит в пользу испанского клуба: «сливочные» имеют преимущество в очных встречах, успешно играют против немецких команд и не проигрывают мюнхенцам уже девять матчей подряд.

Исторические факты противостояния:

  • Никакие два других клуба не встречались в турнирах УЕФА так часто, как «Реал» и «Бавария». На их счету 28 очных поединков, и все – в рамках Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. Небольшое преимущество у испанцев: 13 побед против 11 у мюнхенцев при четырех ничьих.
  • «Реал» в рекордный 41–й раз участвует в четвертьфинале Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. «Бавария» идет второй в историческом списке с 36 выходами в эту стадию. Однако в эпоху Лиги чемпионов впереди Мюнхен – 24 четвертьфинала против 22 у Мадрида.
  • «Реал» выходил победителем в четырех последних двухматчевых противостояниях с «Баварией», включая полуфинал сезона 2023/24 (4:3 по сумме двух встреч). Также «сливочные» выиграли все три предыдущих четвертьфинала против мюнхенцев (1987/88, 2001/02 и 2016/17).
  • «Реал» не проигрывает «Баварии» в девяти последних матчах (7 побед, 2 ничьи), а дома не уступает в восьми кряду (7 побед, 1 ничья).
  • «Королевский клуб» выиграл девять последних двухматчевых дуэлей с представителями Германии и все семь четвертьфиналов против них в главном еврокубке.
  • 13 из последних 15 голов Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов были забиты во втором тайме.
  • «Реал» проиграл лишь один из 25 последних домашних матчей против немецких команд (19 побед, 5 ничьих).
  • «Бавария» уступила в семи из восьми последних двухматчевых противостояний с испанскими клубами и в четырех из пяти последних четвертьфиналов Лиги чемпионов в целом.
  • Мюнхенцы проиграли лишь один из восьми последних гостевых матчей Лиги чемпионов (6 побед, 1 ничья).
  • Гарри Кейн, забивший 14 голов в последних 13 играх турнира, отличался в гостевых четвертьфинальных матчах «Баварии» в каждом из двух последних сезонов – против «Арсенала» (2023/24) и «Интера» (2024/25).

По теме:
Вечер Лиги чемпионов. Первые матчи 1/4 финала: расписание, сетка плей-офф
Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов статистика
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06 апреля 2026, 23:55 8
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги

Подопечные Мичела одолели Вильярреала со счетом 1:0 в 30-м туре чемпионата Испании

Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07 апреля 2026, 05:02 0
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком

Дерек предупредил об ударе американца

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Футбол | 07.04.2026, 09:02
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Третья весенняя победа. Металлист выиграл у ФК Чернигов
Футбол | 07.04.2026, 16:04
Третья весенняя победа. Металлист выиграл у ФК Чернигов
Третья весенняя победа. Металлист выиграл у ФК Чернигов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
