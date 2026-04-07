Лига чемпионов07 апреля 2026, 18:06 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:11
Новый рекорд Реала и Баварии. Суперматч 1/4 финала ЛЧ: исторические факты
В преддверии одного из самых принципиальных противостояний турнира статистика говорит в пользу Реала
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» состоится уже сегодня, 7 апреля, в 22:00. В преддверии одного из самых принципиальных противостояний турнира статистика говорит в пользу испанского клуба: «сливочные» имеют преимущество в очных встречах, успешно играют против немецких команд и не проигрывают мюнхенцам уже девять матчей подряд.
Исторические факты противостояния:
- Никакие два других клуба не встречались в турнирах УЕФА так часто, как «Реал» и «Бавария». На их счету 28 очных поединков, и все – в рамках Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. Небольшое преимущество у испанцев: 13 побед против 11 у мюнхенцев при четырех ничьих.
- «Реал» в рекордный 41–й раз участвует в четвертьфинале Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. «Бавария» идет второй в историческом списке с 36 выходами в эту стадию. Однако в эпоху Лиги чемпионов впереди Мюнхен – 24 четвертьфинала против 22 у Мадрида.
- «Реал» выходил победителем в четырех последних двухматчевых противостояниях с «Баварией», включая полуфинал сезона 2023/24 (4:3 по сумме двух встреч). Также «сливочные» выиграли все три предыдущих четвертьфинала против мюнхенцев (1987/88, 2001/02 и 2016/17).
- «Реал» не проигрывает «Баварии» в девяти последних матчах (7 побед, 2 ничьи), а дома не уступает в восьми кряду (7 побед, 1 ничья).
- «Королевский клуб» выиграл девять последних двухматчевых дуэлей с представителями Германии и все семь четвертьфиналов против них в главном еврокубке.
- 13 из последних 15 голов Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов были забиты во втором тайме.
- «Реал» проиграл лишь один из 25 последних домашних матчей против немецких команд (19 побед, 5 ничьих).
- «Бавария» уступила в семи из восьми последних двухматчевых противостояний с испанскими клубами и в четырех из пяти последних четвертьфиналов Лиги чемпионов в целом.
- Мюнхенцы проиграли лишь один из восьми последних гостевых матчей Лиги чемпионов (6 побед, 1 ничья).
- Гарри Кейн, забивший 14 голов в последних 13 играх турнира, отличался в гостевых четвертьфинальных матчах «Баварии» в каждом из двух последних сезонов – против «Арсенала» (2023/24) и «Интера» (2024/25).
