  4. Команда была готова бойкотировать матч УПЛ. Ситуацию спас капитан
07 апреля 2026, 17:01 | Обновлено 07 апреля 2026, 17:16
ФК Кривбасс

Ранее стало известно, что игроки Кривбасса были готовы бойкотировать матч чемпионата Украины против ЛНЗ из-за длительных задержек зарплаты.

Тренер Патрик ван Леувен на собрании сказал, что поймет такое решение футболистов, однако ситуацию спас капитан Кривбасса Максим Задерака.

Матч состоялся 5 апреля, а 4 числа была годовщина трагедии в Кривом Роге, когда россияне нанесли ракетный удар, в результате которого погибли дети.

Задерака выступил с речью и напомнил игрокам об этой трагедии. Максим сказал, что было бы некрасиво бойкотировать матч, который будет посвящен памяти погибших детей.

Футболисты с этим согласились, поэтому бойкота игры не было. А после этого клуб погасил часть задолженности.

По теме:
Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»
Полузащитник Эпицентра: «Наш легионер забыл, что у него уже есть желтая»
Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - ЛНЗ Максим Задерака Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЛИК: «Не все, что делает Ямаль, делается для того, чтобы был шум вокруг»
Футбол | 07 апреля 2026, 16:29 0
ФЛИК: «Не все, что делает Ямаль, делается для того, чтобы был шум вокруг»
ФЛИК: «Не все, что делает Ямаль, делается для того, чтобы был шум вокруг»

Тренер Барселоны анализирует противостояние с Атлетико в первом матче четвертьфинала ЛЧ

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 10
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Футбол | 07.04.2026, 09:02
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
согласиться то согласились, но было видно, что Мендоса и Ко одолжение делали своим присутсвием на поле.
Популярные новости
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
06.04.2026, 00:02 3
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 21:12 28
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
