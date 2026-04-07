Команда была готова бойкотировать матч УПЛ. Ситуацию спас капитан
Задерака выступил с речью
Ранее стало известно, что игроки Кривбасса были готовы бойкотировать матч чемпионата Украины против ЛНЗ из-за длительных задержек зарплаты.
Тренер Патрик ван Леувен на собрании сказал, что поймет такое решение футболистов, однако ситуацию спас капитан Кривбасса Максим Задерака.
Матч состоялся 5 апреля, а 4 числа была годовщина трагедии в Кривом Роге, когда россияне нанесли ракетный удар, в результате которого погибли дети.
Задерака выступил с речью и напомнил игрокам об этой трагедии. Максим сказал, что было бы некрасиво бойкотировать матч, который будет посвящен памяти погибших детей.
Футболисты с этим согласились, поэтому бойкота игры не было. А после этого клуб погасил часть задолженности.
Тренер Барселоны анализирует противостояние с Атлетико в первом матче четвертьфинала ЛЧ
В ассоциации изучают вариант с Лупашко