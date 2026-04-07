ВИДЕО. Синнер встретился с Усэйном Болтом на Мастерсе в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер встретился с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник Синнер выиграл стартовый матч на Мастерсе в Монако, обыграв француза Уго Умберу в двух сетах.

Легкоатлет любит посещать теннисные матчи и даже сам играет в теннис на любительском уровне. В 2013 году он даже присутствовал на церемонии награждения Ролан Гаррос, где вручил трофей легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.