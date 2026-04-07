ВИДЕО. Синнер встретился с Усэйном Болтом на Мастерсе в Монте-Карло
Янник выиграл стартовый поединок на тысячнике в Монако
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер встретился с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник Синнер выиграл стартовый матч на Мастерсе в Монако, обыграв француза Уго Умберу в двух сетах.
Легкоатлет любит посещать теннисные матчи и даже сам играет в теннис на любительском уровне. В 2013 году он даже присутствовал на церемонии награждения Ролан Гаррос, где вручил трофей легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.
We want to see these two race! 😍@janniksin meets @usainbolt in Monte-Carlo 🤩#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/wHlWJ9rTUZ— ATP Tour (@atptour) April 7, 2026
