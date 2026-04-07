Повесил баранку. Синнер успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло
Янник обыграл Уго Умбера в двух сетах в 1/16 финала
Второй номер мирового реqтинга ATP Янник Синнер успешно начал выступление на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник обыграл француза Уго Умбера (ATP 34) в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:3, 6:0.
В активе Синнера – шесть подач на вылет и 19 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу итальянца.
В 1/8 финала Мастерса Синнер сыграет либо с Франсиско Черундоло, либо с Томашем Махачем.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала
Уго Умбер – Янник Синнер [2] – 3:6, 0:6
