  4. Повесил баранку. Синнер успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло
07 апреля 2026, 14:32 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:25
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового реqтинга ATP Янник Синнер успешно начал выступление на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл француза Уго Умбера (ATP 34) в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:3, 6:0.

В активе Синнера – шесть подач на вылет и 19 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу итальянца.

В 1/8 финала Мастерса Синнер сыграет либо с Франсиско Черундоло, либо с Томашем Махачем.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Уго Умбер – Янник Синнер [2] – 3:6, 0:6

Видеообзор матча

