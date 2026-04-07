В Румынии нашли виновных во внезапном ухудшении состояния Луческу

Бывший врач национальной сборной Румынии Помпилиу Попеску высказался об ухудшении состояния бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу:

«Надежда всегда на Бога. И с медицинской точки зрения он может выздороветь. На него оказывалось очень сильное давление. Национальная сборная не очень сильна, и была сделана попытка привлечь великого тренера, чтобы спасти ситуацию. Федерация оказывала на него большое давление, и он не смог его выдержать.

Матч с Турцией очень сильно на него повлиял. Давление исходило со всех сторон, даже если оно не всегда было прямым. Это бремя осталось на его плечах.

В Университетской больнице работают очень хорошие врачи. В Румынии есть очень хорошие врачи, и я верю, что для него будет сделано все возможное».