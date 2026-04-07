ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»
Виталий прокомментировал стычку в матче с киевлянами
Центральный защитник «Карпат» Виталий Холод прокомментировал стычку с игроками «Динамо» во время матча 22-го тура УПЛ.
– Вы активно включились в эпизод, когда после столкновения Пономаренко с Бабогло вспыхнула стычка. Как вы сами объясните свою реакцию в тот момент?
– Мне кажется, это накопилось в ходе игры, потому что многих наших игроков, в том числе и меня лично, провоцировали – там говорили какие-то слова и так далее. Мы молчали, ничего не говорили, но когда я увидел, что на капитана моей команды взяли и наступили, я просто побежал и не мог оставить это без внимания. Я думаю, это нормальная реакция – просто потолкались, ничего такого, это футбол, это эмоции. После игры я уже как-то и забыл об этом.
– А как вы видите сам эпизод столкновения Матвея с Владиславом? Считаете ли вы, что форвард «Динамо» сделал это намеренно, возможно, под влиянием эмоций после отмененного гола?
– Я честно не знаю, было ли это намеренно или нет. Не собираюсь туда лезть, это его дело – он так сделал и получил, можно сказать, наказание за это (удаление, – прим.). Это его решение. Я тоже получил за свои действия наказание, но немного меньше – это было мое решение (желтая карточка, – прим.). Больше мне нечего сказать по тому эпизоду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
