Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 15:11 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:28
ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»

Виталий прокомментировал стычку в матче с киевлянами

07 апреля 2026, 15:11 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:28
240
0
ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»
ФК Карпаты. Виталий Холод

Центральный защитник «Карпат» Виталий Холод прокомментировал стычку с игроками «Динамо» во время матча 22-го тура УПЛ.

– Вы активно включились в эпизод, когда после столкновения Пономаренко с Бабогло вспыхнула стычка. Как вы сами объясните свою реакцию в тот момент?

– Мне кажется, это накопилось в ходе игры, потому что многих наших игроков, в том числе и меня лично, провоцировали – там говорили какие-то слова и так далее. Мы молчали, ничего не говорили, но когда я увидел, что на капитана моей команды взяли и наступили, я просто побежал и не мог оставить это без внимания. Я думаю, это нормальная реакция – просто потолкались, ничего такого, это футбол, это эмоции. После игры я уже как-то и забыл об этом.

– А как вы видите сам эпизод столкновения Матвея с Владиславом? Считаете ли вы, что форвард «Динамо» сделал это намеренно, возможно, под влиянием эмоций после отмененного гола?

– Я честно не знаю, было ли это намеренно или нет. Не собираюсь туда лезть, это его дело – он так сделал и получил, можно сказать, наказание за это (удаление, – прим.). Это его решение. Я тоже получил за свои действия наказание, но немного меньше – это было мое решение (желтая карточка, – прим.). Больше мне нечего сказать по тому эпизоду.

