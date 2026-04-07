Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на грунте турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде украинка сыграет против Энн Ли (США, WTA 36). Поединок начнется ориентировочно в 13:10 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Даяны.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, WTA 87).

